I ti år har Grundtvig været på finansloven, og det fortsætter endnu et år efter tvivl om centers fremtid.

Grundtvig Centeret i Aarhus får midler til at arbejde videre endnu et år med fortrinsvist at digitalisere og kommentere Grundvigs over 1000 værker.

Det fremgår af onsdagens aftale om udmøntning af forskningsreserven, der er på omkring to milliarder kroner samlet.

- Der afsættes ti millioner kroner til at videreføre Grundtvig Centerets arbejde, står der i aftalen.

Der har været tvivl om centerets fremtid, fordi regeringen i sit udspil havde lagt op til, at centerets bevilling skulle sløjfes.

Siden 2009 har centeret ved Aarhus Universitet modtaget i gennemsnit ti millioner kroner årligt til at digitalisere samt til ph.d.-projekter, konferencer og udbredelse af Grundtvigs tekster til udlandet.

Centeret var halvvejs i sit arbejde, da det for nylig kom frem, at det så ud til at miste sin bevilling med regeringens oplæg.

Forskningsreserven er historisk set den første delaftale, der indgås i forbindelse med finansloven.

Det er meningen, at arbejdet skal munde ud i en tekstkritisk og kommenteret udgave af N.F.S Grundtvigs trykte forfatterskab.

Arbejdet forventes færdigt i 2030.

/ritzau/