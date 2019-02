Som at have en halv-dansker i Det Hvide Hus

Bernie Sanders er 77 år gammel. Han elsker Danmark og hele det skandinaviske socialsystem. Han foragter til gengæld Donald Trump.

Og nu vil den selverklærede 'demokratiske socialist' være USAs 46. præsident.

Tirsdag lagde Bernie Sanders, der med base i den nordøstlige ministat Vermont i 12 år har været en af USAs mest populære senatorer, billet på det næste præsidentvalg.

Trdos sin relativt høje alder er mange af Bernie Sanders (77) poliiske tilhængere unge.

Og Bernie Sanders politiske mål kunne ikke være mere krystalklart.

Bernie Sanders vil have sygesikring til alle. Han vil have gratis videregående uddannelse til alle interesserede.

Og han vil skrotte store dele af den forældede amerikanske kul-industri og i stedet satse på vedvarende energi som sol, vind og vand.

Det lyder umiskendeligt som den skandinaviske model. Og det er bestemt ikke noget tilfælde.

Bernie Sanders elsker et danske sociale system. Den 77-årige senator fra Vermont stiller op til præsidentvalget i 2020.

Under valgkampen i 2016 bragte den progressive kandidat fra Vermont således Danmark op i flere af de tv-transmitterede debatter imod både Hillary Clinton og Donald Trump.

Og da B.T.s udsendte sidste sommer mødte Sanders, sagde han da også:

»I danskere bør være meget stolte af jeres system.«

Lige nu gør USAs siddende præsident, Donald Trump, sit bedste for at skræmme de amerikanske vælgere ved at sammenligne Bernie Sanders' socialisme med Venezuela, hvor samfundsstrukturen er ved at synke i knæ.

Under valgkampen i 2016 forsøgte Hillary Clinton forsigtigt at gøre noget tilsvarende ved at fastholde, at 'USA ikke var egnet til den skandinaviske socialist-model'.

Men resualtatet var ikke, som de mere traditionelle demokrater og republikanere havde forventet.

Således vandt Bernie Sanders primærvalget i 23 af 50 stater foran den mere midtersøgende Hillary Clinton.

Og da det endelige slag ved præsidentvalget i november 2016 stod imellem Clinton og Trump, anslog den amerikanske avis Washington Post, at Donald Trump fik opbakning fra knap fem millioner vælgere, der ellers ville have stemt på Bernie Sanders.

»Ja, det bestrider al konventionel logik. Bernie Sanders' og Donald Trumps ideologi og politik kunne ikke være mere forskellige. Men alligevel er Bernie Sanders indtil videre den eneste demokratiske kandidat, der ved valget i 2020 kunne stjæle stemmer fra Trump. Begge politikere præsenterer nemlig sig selv anti-etablissement-kandidater,« siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson til B.T.

Sammenlignet med de talrige andre demokratiske kandidater til præsidentvalget i 2020 som Cory Booker og Elizabeth Warren er det vigtigt at påpege, at Bernie Sanders er valgt ind i det amerikanske senat som politisk uafhængig.

I både 2016 og nu i 2020 har han dog valgt at stille op for Det Demokratiske Parti. Og sammenlignet med Donald Trump er der meget lidt at udsætte på Bernie Sanders' privatliv og politiske fortid.

»Det betaler sig at være kedelig,« sagde Sanders til New York Times i 2016.