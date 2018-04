Der skal være bedre vilkår for private virksomheder, som ikke skal underbydes ved hjælp af skattekroner.

København. Regeringen sætter nu ind overfor det, den ser som "opgavetyveri" i en delaftale, der skal sikre mere fair konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder.

Aftalepartierne er blandt andet enige om mere gennemsigtige priser for det offentliges ydelser, og at det bliver nemmere for virksomheder at klage over unfair konkurrence.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Eksempelvis skal private virksomheder nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence.

- Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver frem for at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Det skal være lettere for virksomheder at klage, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

Staten, kommuner og regioner skal sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra den vestlige økonomiske samarbejdsorganisation OECD

Siden september er der blevet forhandlet om delaftalen, som er indgået mellem blå blok samt Socialdemokratiet og De Radikale.

Regeringens oprindelige udspil indebar, at kommunale biblioteker ikke længere skal kunne udlåne bageudstyr. Eller at kommuner ikke skal sælge viden om it-systemer i konkurrence med private it-rådgivningsfirmaer.

Aftalen glæder Dansk Erhverv.

- For den enkelte virksomhed opleves det som Davids kamp mod Goliat, hvis det offentlige dumper prisen eller driver erhvervsaktiviteter på ellers velfungerende private markeder, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, i en meddelelse.

/ritzau/