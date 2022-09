Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den hæderkronede danske virksomhed Haldor Topsøe har afsluttet sine forretninger i Rusland og er nu helt ude af landet.

Det bekræfter pressechefen i Haldor Topsøe, Ulrik Møller Frøhlke, i en mail til B.T og skriver, at han ikke har yderligere kommentarer.

Den ukrainske ambassade i Danmark rettede i april en skarp kritik af virksomheder som Haldor Topsøe.

Det skete på baggrund af en artikel i B.T. om, at kemigiganten Haldor Topsøe omsatte for millioner i Rusland, hvor de leverede teknologi til den russiske olie- og energiindustri.

Haldor Topsøe oplyste i den forbindelse, at de fortsat holdt deres kontor i Moska åbent, men at de havde valgt at lukke ned for al ny forretning i Rusland.

»På sigt vil vi gå helt ud af Rusland, da vores eksisterende kontrakter ikke forlænges,« skrev pressechef i Haldor Topsøe Ulrik Møller Frøhlke.

Omkring ti procent af Haldor Topsøes omsætning – svarende til 617,9 millioner kroner – stammede på daværende tidspunkt fra kemigigantens forretninger i Rusland.

Men den ukrainske ambassade mente ikke, det var godt nok, når virksomheder som Haldor Topsøe ikke afsluttede deres forretninger fuldstændig, men blot afstod fra at indgå nye kontrakter.

Haldor Topsøe meddelte efterfølgende, at de ville gå helt ud af Rusland, og at de forventede at afvikle deres forretninger i løbet af et par måneder.

»Vi ønsker på ingen måde at støtte Ruslands invasion af Ukraine og støtter hårdest mulige sanktioner. Vi valgte selv umiddelbart efter invasionen at stoppe for ny forretning i Rusland, og vi er ved at afvikle den eksisterende forretning. Vi forventer at have afsluttet al vores forretning i Rusland og Hviderusland inden for ganske få måneder,« skrev pressechef i Haldor Topsøe Ulrik Møller Frøhlke i en mail til B.T. i april.