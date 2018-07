Regionsrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, blev informeret om de utilfredsstillende undervisningsforløb, men valgte at fortsætte med implementeringen af Sundhedsplatformen.

»Vi modtog løbende orienteringer om Sundhedsplatformens udvikling, herunder også uddannelse i Sundhedsplatformen. I januar 2018 oprettede regionsrådet et forum med deltagelse af både politikere, medarbejdere og administrationen. Her har vi også drøftet, om uddannelsen i systemet er god nok,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

Hvad var resultatet af de drøftelser?

»Der blev afsat ekstra support i perioden lige efter implementeringen på de enkelte hospitaler, og uddannelsesindsatsen blev revideret, så den nu er bedre tilpasset klinikernes hverdag.«

Men hvorfor overhovedet gå videre med et system, hvor både system og undervisningen i det viste sig at være utilfredsstillende?

»Den administrative vurdering var dengang, at systemet var tilstrækkeligt udviklet til, at man kunne starte uddannelsen. Det ved vi nu, at det var det ikke. Det var samme kritik, vi fik af Rigsrevisionen i juni 2018, og vi har taget kritikken til efterretning i regionsrådet.«

Set i bakspejlet, burde I så ikke have trådt på bremsen en smule?

»Det er spekulativt, om det ville havde gjort en forskel. Jeg kan konstatere, at styregruppen besluttede at følge implementeringsplanen, fordi den samlede vurdering var, at det var det mest hensigtsmæssige.«

74 % siger, at undervisningen kun 'i mindre grad' eller 'slet ikke' gjorde dem klar til at bruge Sundhedsplatformen. Hvad er din reaktion på det?

»Det er ikke tilfredsstillende. Så derfor blev uddannelsen sidste år revideret, og konceptet blev udviklet, så uddannelsen tager afsæt i de forskellige faggruppers behov og lægger særlig vægt på den kliniknære uddannelse.«

Der er mange derude, som er frustrerede over situationen, men de tør ikke stå frem af frygt for kammeratlige samtaler. Hvad vil du sige til dem?

»Jeg vil gerne slå fast, at alle medarbejdere i regionen må udtale sig helt frit og kritisk om det, de vil – også Sundhedsplatformen - uden at det skal have nogen som helst konsekvenser. Hvis der er medarbejdere, som oplever det modsatte, så skal de med det samme gå til deres tillidsrepræsentant eller fagforening.«