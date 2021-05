Sophie Hæstorp Andersen vil være overborgmester i København og vil derfor fokusere mere på kommunalvalget.

Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) ønsker at fratræde sin stilling med udgangen af juli.

Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Hun er kommet med sit ønske tirsdag på et møde med de konstituerende partier i Region Hovedstaden.

Hæstorp Andersen meddelte sidste år, at hun ønsker at blive overborgmester i København i forbindelse med kommunalvalget til november i år. Hun er sit partis spidskandidat til posten.

Regionsrådet skal på et møde 22. juni tage stilling til, om det imødekommer ønsket fra Hæstorp Andersen. Hun har været regionsformand i næsten otte år. Hun vil gerne fortsætte som menigt medlem perioden ud.

- Jeg træder tilbage for at hellige mig den opgave, jeg har taget på mig som overborgmesterkandidat for Socialdemokratiet i København.

- Jeg ved hvor meget arbejde, det kræver at stille op. Men det er også med stort vemod, at jeg nu skal sige farvel til mine kolleger i regionsrådet - og alle de fantastiske mennesker, der hver dag arbejder for at gøre en forskel i regionen, siger Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

På tirsdagens møde i regionen var der opbakning til at overlade posten som regionsrådsformand til Lars Gaardhøj (S) per 1. august.

Der var sidste år meget storm om posten som overborgmester i København. Tilbage i oktober valgte den daværende socialdemokratiske overborgmester Frank Jensen at trække sig fra posten og politik i det hele taget efter en række krænkelsessager.

Efterfølgende meldte Hæstorp Andersen sig som kandidat. Også partifællen Mette Reissmann meldte sig på banen, men hun valgte at trække sig, og dermed var Hæstorp Andersen Socialdemokratiets spidskandidat uden kampvalg.

Hæstorp Andersen er tidligere medlem af Folketinget. Hun blev valgt i Folketinget første gang i 2001, da hun var 27 år.

I 2005 mistede hun sit mandat, men kom ind igen i 2007, da Pia Gjellerup trådte ud. Ved valget samme år blev Hæstorp Andersen valgt på ny. I 2014 blev hun formand for regionsrådet i Region Hovedstaden.

I øjeblikket er Lars Weiss fungerende overborgmester i København.

/ritzau/