Det er på ingen måde i orden, at forsvarets ledelse har valgt at tage jobbet permanent fra den hjemsendte hærchef, H.C. Mathiesen, mens han bliver undersøgt for påstået nepotisme.

Det siger H.C. Mathiesens advokat, Torben Koch, efter at forsvarschef Bjørn Bisserup fredag har udpeget Michael Lollesgaard til ny chef for Hærkommandoen.

»Jeg synes rent juridisk, at det er ganske uacceptabelt, at man gør det her. Nu er der gået cirka 10 måneder, siden Bjørn Bisserup bad ham pakke sydfrugterne og tage hjem, og så kommer det her,« siger Torben Koch.

Mathiesen har været hjemsendt siden oktober, og advokaten er frustreret over, at Forsvarsministeriets Auditørkorps har brugt så lang tid på sagen.

Men først og fremmest er han frustreret over, at forsvarschefen vælger at flytte H.C. Mathiesen ned i rækkerne, inden auditørerne har afklaret, om de overhovedet mener, at den detroniserede hærchef har gjort noget galt.

»Det undrer mig, for jeg har talt med auditøren Claus Risbjerg, der siger, at beslutningen om, hvorvidt der skal rejses en tiltale eller ej, er lige på trapperne.«

»At man så ikke venter en måned eller to mere for at se, om der overhovedet rejses en straffesag, det synes jeg, er uacceptabelt,« siger Torben Koch.

Hvad kan I gøre ved det?

»Ikke noget. Jeg har haft sådan nogle sager før, hvor forsvaret af politiske årsager flytter folk og så bare siger, at det er udtryk for deres ret til at lede.«

»Men reelt er det her – som jeg ser det – et udtryk for en disciplinær reaktion,« siger Torben Koch.

Advokaten har fredag været i kontakt med sin klient og melder, at H.C. Mathiesen ikke ønsker at lade sig interviewe.

»Han er dybt, dybt frustreret over det. Han er ked af det, og han synes, at det er urimeligt, at man vælger den her fremgangsmåde på nuværende tidspunkt,« siger Torben Koch.

Trods dagens udmelding er der ikke tale om en egentlig fyring af hærchefen.

Forsvaret oplyser, at Hans-Christian Mathiesen vil blive placeret i et midlertidigt stillingsnummer i Forsvarskommandoen, indtil sagen ved auditørkorpset er afsluttet.

Ny hærchef Michael Lollesgaard er omvendt lykkelig over sit nye job.

»Det er en stilling, jeg altid har ønsket mig. Det er kronen på værket,« siger Michael Lollesgaard.

