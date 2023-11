Alternativets formand, Franciska Rosenkilde, går nu i rette med sin politiske ordfører Sascha Faxe.

Faxe udtalte 7. oktober, at der ikke var tale om et terrorangreb, da Hamas dræbte cirka 1.400 civile i Israel, herunder hele familier, babyer og cirka 260 unge på en musikfestival.

I stedet kaldte Sascha Faxe angrebet for en »krigshandling«. Men Franciska Rosenkilde siger nu, at der var tale om terror.

Sascha Faxe udtalte sig om aftenen 7. oktober cirka 12-14 timer efter angrebet.

På det tidspunkt var mange detaljer ikke kendte i offentligheden endnu, men det stod dog klart, at terrorister fra Hamas havde stoppet adskillige israelske familier og civile i deres biler og skudt og dræbt dem uden tøven.

Nu udtaler Franciska Rosenkilde, at der var tale om et terrorangreb fra Hamas' side den 7. oktober og ikke krigshandlinger.

Franciska Rosenkilde, var der tale om et terrorangreb fra Hamas 7. oktober?

»Ja, det er et terrorangreb, især når det rammer civile, så det var det jo,« siger Rosenkilde og fortsætter:

Sascha Faxe, politisk ordfører for Alternativet, bliver nu korrekset af sin partiformand Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sascha Faxe, politisk ordfører for Alternativet, bliver nu korrekset af sin partiformand Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Jeg tror måske, vores politiske ordfører var lidt hurtigt ude i forhold til, at man så omfanget af det angreb, som der havde været. Men eftersom det var direkte mod civile, så er definitionen jo, at det er et terrorangreb.«

Sascha Faxe var dog enig i, at Hamas er en terrororganisation, da hun udtalte sig 7. oktober. Det var alene angrebet, som hun ikke mente var terror.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, mener, at det er en utroværdig irettesættelse fra Franciska Rosenkildes side.

»Franciska Rosenkilde hælder jo direkte sin politiske ordfører ned ad brættet her og siger det, som hun ikke selv ville sige,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Men fordi der er gået en hel måned, så kommer det til at virke utroværdigt fra Franciska Rosenkildes side og mere som et strategisk hensyn.«

»Hvis Rosenkilde samme dag var gået ud og sagt de her ting, så havde det været en direkte irettesættelse. Derfor er det ikke alvorligt for Sascha Faxe,« siger Joachim B. Olsen.

Lyt til podcasten 'Slottet & Sumpen' her: