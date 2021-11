12 år bag tremmer.

Så hård kan fængselsstraffen potentielt blive, hvis en person, der er fyldt 22 år, har samleje med en person under 15 år.

Ifølge et nyt lovforslag, som S-regeringen vil fremsætte i Folketinget i dag, bliver det nemlig automatisk kategoriseret som voldtægt, hvis en 22-årig og en 14-årig har sex.

»Seksuelle overgreb mod børn er en af de værste forbrydelser, man kan begå. Men lovgivningen på området har efter vores mening ikke afspejlet det,« siger justitsminister Nick Hækkerup.

I dag er det sådan, at den såkaldte voldtægtsbestemmelse, hvor strafferammen er op til 12 års fængsel, først træder i kraft, hvis ofret er under 12 år.

Men det bliver nu ændret, så børn mellem børn i alderen 12-14 år aldrig kan give samtykke til sex med en voksen. Det vil per definition blev kategoriseret som voldtægt.

Samtidig vil Nick Hækkerup hæve straffen for andre seksuelle overgreb end samleje begået mod børn med 50 procent.

Justitsminister Nick Hækkerup under pressemøde om afslutningen af Task Force Evakuerings arbejde, i Eigtveds Pakhus i København, tirsdag den 18. maj 2021. Pressemødet handler om danske statsborgere i Syrien-fangelejre.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup under pressemøde om afslutningen af Task Force Evakuerings arbejde, i Eigtveds Pakhus i København, tirsdag den 18. maj 2021. Pressemødet handler om danske statsborgere i Syrien-fangelejre.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Nick Hækkerup tilføjer til rækken af strafskærpelser:

»Som samfund skal vi gøre, hvad vi kan for at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn – både i og uden for Danmark. Derfor forslår regeringen også, at domstolene får mulighed for at idømme et udrejseforbud til personer, der dømmes for seksuelle overgreb mod børn, og at der i Danmark indføres et forbud mod sexdukker, der fremstår som børn,« siger han.

Regeringen får umiddelbart ikke noget problem med at få lovforslaget stemt igennem.

Det er nemlig en udløber af et udspil fra regeringen i maj, hvor både venstrefløjen og de borgerlige partier var særdeles positive.

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen var dog skeptisk i forhold til, hvordan man sikrer, at pædofile nu også får en hårdere straf.

Det er nemlig før set, at en højere straframme ikke fører til mærkbart hårdere straffe ved domstolen. Simpelthen fordi dommerne ikke gør brug af den øvre del af straframmen.

»Jeg har erfaringer fra anden lovgivning, hvor regeringen konstant operer med procenter, men hvor det så viser det sig, at når sagen kommer for domstolene, så er de ikke enige med Folketinget i, hvad udgangspunktet og normalstraffen egentlig var,« sagde Preben Bang Henriksen til Altinget i maj.