Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil i indeværende uge rejse til Forenede Arabiske Emirater for at underskrive en udleveringsaftale.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Her vil man forsøge at få udleveret de formodede gerningsmænd i henholdsvis udbytteskattesagen og i sagen om vanvidsbilisten, der påkørte og dræbte en betjent på Langebro i 2019.

En udleveringsaftale indebærer, at lande kan udlevere eftersøgte kriminelle til hinanden.

»Vi har set eksempler på, at formodede gerningsmænd skjuler sig under varmere himmelstrøg og dermed undgår at blive retsforfulgt og stillet til ansvar her i landet for deres handlinger,« lyder det fra justitsministeren og fortsætter:

»Det gælder både i sagen om svindel med udbytteskat og i forbindelse med den hensynsløse vanvidsbilisme, der i 2019 kostede en politibetjent livet på Langebro, hvor den formodede gerningsmand senere flygtede til Dubai. Det finder jeg som justitsminister helt uacceptabelt. For det skal naturligvis ikke være sådan, at man som kriminel kan spekulere i at skjule sig for retsforfølgning. Denne aftale kan forhåbentlig bidrage til, at vi får de formodede gerningsmænd til landet, så de kan blive retsforfulgt i Danmark.«

Den pågældende vanvidsbilist er en 27-årig mand, som 23. juli 2019 kørte 108 kilometer i timen over Langebro og dræbte betjenten Magnus Buhl Hansen.

Den hovedmistænkte i sagen om svindel med udbytteskat er Sanjay Shah, som mistænkes for at have været med til at snyde den danske stat for 12,7 milliarder kroner.

Sanjay Shah. Foto: ART. org Vis mere Sanjay Shah. Foto: ART. org

Det understreges i pressemeddelelsen, at Udleveringsloven er gældende for aftalen. Den indeholder en række forudsætninger for, at Danmark kan udlevere personer til retsforfølgelse i andre lande.

Andre EU-lande har for nylig indgået lignende aftaler med Forenede Arabiske Emirater. Holland og Belgien indgik for eksempel aftaler om udlevering og gensidig retshjælp med emiraterne i 2021.