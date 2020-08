I næste uge skal der forhandles om en ny flerårsaftale for politiet. Minister lægger op til store ændringer.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) lægger i et interview med Berlingske op til en markant forandring af dansk politi.

Står det til ministeren, skal otte nuværende specialenheder, herunder Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet, samles i en ny politikreds.

Den nye kreds kan blive den 13. i landet og vil få 800 medarbejdere.

Kredsen har arbejdstitlen National Efterforskningsenhed og skal opklare de mest komplicerede forbrydelser. Hækkerup siger til avisen, at han drømmer om at finde en dansk udgave af FBI, der er forkortelsen for det amerikanske forbundspoliti.

- Vi lægger op til en kæmpestor forandring af dansk politi, siger Hækkerup til Berlingske.

- Vi har i dag et enhedspoliti, som klarer alle opgaver. Men vi konstaterer, at vi bliver nødt til at have en enhed, som kan håndtere særligt kompliceret efterforskning, lyder det fra ministeren.

Udmeldingen kommer, frem mod at der i starten af næste uge skal forhandles om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Hækkerup præsenterer regeringens udspil på et pressemøde mandag eftermiddag.

Hvert fjerde år forhandler Folketinget et politiforlig. Det nye forlig skulle oprindeligt være trådt i kraft ved indgangen til 2020.

Men på grund af store udfordringer hos politi og anklagemyndigheden besluttede regeringen i efteråret at udskyde forhandlingerne.

Når der er behov for en ny kreds, skyldes det ifølge justitsministeren, at meget kriminalitet de seneste år er blevet mere kompliceret. Blandt andet er der set store sager om hvidvask af penge.

Kredsen skal have sin egen politidirektør og afdelinger i København og Aarhus. Den vil blive tilført flere ressourcer. Hvor mange ønsker han dog ikke at svare Berlingske på.

Ud over Søik skal også Nationalt Efterforskningscenter, Nationalt Cyber Crime Center og Det nationale Kriminaltekniske Center være med i den nye kreds.

Det samme gælder Særlig Efterforskning Vest, Særlig Efterforskning Øst, Grænsecenter Øresund og Politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet.

