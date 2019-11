Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden skal udarbejde en plan, der skal begrænse fangeflugter.

En handlingsplan fra relevante myndigheder skal være med til at sikre, at der fremover sker langt færre fangeflugter i Danmark. Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag.

Han vil bede Rigspolitiet, Kriminalforsorgen og anklagemyndigheden om at udarbejde handlingsplanen, og det skal blandt andet ske i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

- Der har været for mange fangeflugter. Hver gang der er en fangeflugt fra et af vores fængsler, arresthuse eller som i sidste uge fra en retspsykiatrisk afdeling, så er det en alvorlig sag, siger Nick Hækkerup.

- Det er helt uacceptabelt, når vi gang på gang ser, at det er lykkedes for varetægtsfængslede eller dømte at flygte.

- Det siger sig selv, at når en person er varetægtsfængslet eller afsoner en dom, så skal vedkommende være i sit fængsel eller sin arrest. Og det skal sikres, at pågældende ikke undviger.

- Det er en del af vores retssystem, at man må tage sin straf og udsone den, siger justitsministeren.

Senere onsdag vil Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, i folketingssalen stille spørgsmål til Nick Hækkerup om netop, hvad ministeren vil gøre ved problemet med fangeflugter.

For nylig flygtede en mand under dramatiske omstændigheder fra retspsykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Det skete i forbindelse med et besøg, hvor de besøgende havde medbragt to pistoler i en kage. Pistolerne blev brugt til at true sig ud af afdelingen.

Episoden er langt fra enestående. En rapport fra Europarådet fra 2018 placerer Danmark som nummer syv blandt Europarådets 47 medlemslande i forhold til antal fangeflugter fra åbne og lukkede fængsler.

Danmark indtager en tredjeplads, hvis man alene ser på antal flugter fra lukkede fængsler.

Spørgsmål: Hvor mange færre fangeflugter skal der være, for at man kan være tilfreds?

- Hver eneste fangeflugt er en fangeflugt for meget. På den anden side tror jeg også, det ville være for ambitiøst at tro, at vi kan komme et sted hen, hvor der ingen fangeflugter er overhovedet.

- Men jeg er klar til, når myndighederne kommer med deres beskrivelser af problemet, og hvilke initiativer der skal til, at se med åbent sind på dem alle sammen. Fordi vi skal fangeflugterne til livs, siger Nick Hækkerup.

