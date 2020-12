I de afgørende dage omkring beslutningen om at slå alle mink ned, lå justitsministeren helt underdrejet.

Presset af Folketinget om hvad justitsminister Nick Hækkerup (S) foretog sig på de afgørende dage, hvor alle mink i Danmark blev beordret slået ned, måtte ministeren udrede sig eget sygdomsforløb.

Ministeren lå nemlig helt underdrejet med covid-19 på de dramatiske dage, hvor det gik op for regeringen og ministerierne, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen.

- Lørdag den 31. oktober har jeg det skidt. Jeg hoster og har knaldende hovedpine. Søndag den 1. november får jeg feber. Høj feber.

- Jeg har feber til i hvert fald den 4. november. Og selv om jeg ikke havde feber mere, så var det ikke sjovt. Jeg var stadig syg, siger Nick Hækkerup på et samråd onsdag.

Det var den 3. november, at regeringen besluttede at slå alle mink i Danmark ned. Den 4. blev beslutningen meddelt på et pressemøde.

Allerede i disse dage var der spørgsmål i ministerierne om, hvorvidt der var lovhjemmel til den beslutning. At slå sige mink ned eller mink tæt på smittede mink, ligger i lov om hold af dyr. Men den vurderedes ikke at kunne bære at slå alle mink ned.

Den 5. november er der dialog mellem Justitsministeriet og Rigspolitiet om, at der ikke var hjemmel.

Nick Hækkerup er blevet spurgt meget ind til, hvorfor han som justitsminister ikke rakte hånden op, stoppede indsatsen og gjorde mere for at stoppe eksekveringen af ordren om at slå alle mink ned.

Han forklarer på samrådet, at han i perioden var præget af sygdommen.

- Fredag den 6. begynder jeg at føle mig klar igen. Og tænker ok, nu går det den rigtige vej. Jeg har ikke flere symptomer. Men jeg er træt, rigtigt træt.

- Lørdag og søndag har jeg ikke symptomer, men er stadig træt. Så mandag tænker jeg, at jeg er klar til udfylde min rolle på fuld kapacitet. Så jeg tager på arbejde, hvor jeg har et møde, siger Nick Hækkerup.

Det er søndag, at det står helt klart, at der ikke er hjemmel til beslutningen. Og sagen ruller mandag i takt med, at politi og myndigheder fortsat ringer rundt til minkavlere, selv om man ikke kan kræve af dem, at de slår deres mink ned.

Nick Hækkerup forklarer, at han den mandag tager på arbejde.

- Men efter et par timer, der er jeg simpelthen brugt op. Der er ikke flere kræfter i mig. Så jeg triller hjem midt på dagen og sover. Og jeg holder mig hjemme og sover de næste to dage, siger ministeren.

Han forklarer yderligere om situationen, og om hvorvidt han var fuldt informeret om hans ministeriums viden om, at der ikke var lovhjemmel.

- Jeg fungerer selvfølgeligt som minister og får lidt arbejde fra hånden fra den 4. På trods af min svækkede tilstand behandler jeg sager, men ikke mange.

- I perioden har jeg ikke meget kontakt til departementet. Jeg er ude af loopet. Den normale rulle, man er i, er jeg ved siden af, siger Nick Hækkerup.

