Det var Rigspolitiet selv, som fortsatte med at presse minkavlerne til at aflive alle deres mink, vel vidende det var ulovligt.

Sådan lyder svaret fra justitsminister Nick Hækkerup, som på et samråd torsdag afviser, at det var ham eller Justitsministeriet, der gav politiet ordre til det.

»Jeg kan ikke motivforske, hvad der sker i Rigspolitiets vurderinger. Men det er nærliggende at antage, at Rigspolitiet hører, at regeringen vil gennemføre lovgivningen (som giver lovhjemmel til aflivning af alle, red.) og derefter agerer,« siger han og fortsætter:



«Gør det det legitimt? Nej det gør det ikke. Man kan ikke agere på en forventet lovgivning.«

Justitsminister Nick Hækkerup (V) taler med pressen efter hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink, hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (V) taler med pressen efter hasteforespørgslen om beslutningsprocessen bag den landsdækkende aflivning af mink, hasteforespørgslen finder sted i Folketingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 25. november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nick Hækkerup lå selv syg med corona i starten af november, da Rigspolitiet - uden lovhjemmel i hånden - fra den 6. til 8. november forsøgte at true minkavlere til at aflive deres raske mink.

Politifolkene, som ringede ud til minkavlerne, var udstyret med et såkaldt actionscard, hvor der stod, hvad de skulle sige, hvis minkavlerne ikke ville have myndighederne ud og aflive deres mink.

'Ved ”NEJ” fra ejer: Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?'

Hækkerup vil ikke sige, hvem der udformede det hårdt kritisrede actioncard, men afviser, at det var rigspolitichefen.

»Jeg ved, at rigspolitichefen (Torkild Fogde, red.) ikke var været inde over uformningen,«

Justitsminister Nick Hækkerup (S) inden åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S) inden åbent samråd i folketingets retsudvalg om politiets actioncard i minksagen i Landstingssalen på Christiansborg, torsdag den 3. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Operationen blev sat i værk i Rigspolitiet, selv om de udmærket vidste, at det ikke var lovligt på det tidspunkt. Det fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg sent onsdag aften.

I samme svar skriver Rigspolitiet, at man forventede, at den manglende lovhjemmel kom på plads »inden for kort tid«.

Netop den formulering møder hård kritik fra de øvrige partier i Folketinget.

»Er det Rigspolitiet, der selv sidder og leger politiske analytikere? Eller har de fået indtrykket af, at der kommer lovhjemmel i løbet af få dage, fra et højere sted?« siger Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.

Nick Hækkerup vil ikke blive konkret på, om regeringenstoppen - evt. Statsministeriet - har givet Rigspolitiet det indtryk.

»Jeg kan ikke i dag blive konkret på, hvilket niveau der har været kommunikation til Rigspolitiet,« siger han.

I dag ved vi, at Rigspolitiets forventning om en lovhjemmel lige om hjørnet ikke blev til virkelighed. Faktisk er den nødvendige lovændring stadig ikke vedtaget.

Ifølge justitsministeren ligger det dog fast, at de truende actioncards er Rigspolitiets eget værk.

»Det kan oplyses, at hverken Justitsministeriets departement eller jeg som justitsminister har været involveret i udformningen af de actioncards, som der henvises til i spørgsmålet,« forklarer Nick Hækkerup.

Hækkerup fortæller torsdag, at han først selv blev bekendt med formuleringerne hårdt kritiserede actioncards, efter de blev rettet til 10. november.