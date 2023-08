Et år efter han stoppede i dansk politik, åbner tidligere justitsminister Nick Hækkerup nu op om årsagerne til sit politiske farvel.

I et stort interview med Berlingske forklarer han, at han blandt andet var træt af at være Mette Frederiksens 'skraldemand'.

Avisen spørger direkte til, at flere havde indtryk af, at Hækkerup netop var træt af at blive brugt til at rydde op i regeringens møgsager og netop være en slags skraldemand.

Hækkerup svarer:

»Hvis man skal komme med den positive udlægning først, er den, at Mette nok kunne konstatere, at jeg var god til at håndtere de her sager. Derfor brugte hun mig, og det kan jeg godt forstå, at hun gjorde,« siger Hækkerup og fortsætter:

»Men det betød jo også, at jeg blev, ja, skraldemand. Og det slider selvfølgelig. Det er dog ikke nogen kritik af tilrettelæggelsen, for jeg forstår godt, at statsministeren gjorde, som hun gjorde.«

I Berlingskes artikel nævnes adskillige af de såkaldte møgsager, som Hækkerup blev involveret i. Herunder sagen om Mette Frederiksens slettede sms'er, genåbningsforhandlinger og testindsatsen under coronakrisen, men også sagerne i PET og Ahmed Samsam.

Hækkerup nævner også selv sagen om Syrien-børnene i interviewet som et eksempel.

Selvom Hækkerup siger, at han ikke kritiserer statsministeren for at bruge ham til de opslidende sager, så sled det på ham.

Hækkerup forklarer, at det var et sjovt og spændende job at være minister, men det var krævende, og arbejdet kunne fortsætte langt ud på natten og fortsætte næste morgen.

I interviewet taler Hækkerup også om, at han frygter en fløjkrig i Socialdemokratiet nu, hvor de såkaldte 'kaffeklubber' er tilbage.

Kaffeklubberne er grupperinger internt i Socialdemokratiet, hvor politikerne samles efter politisk overbevisning og personlige forhold. Kaffeklubberne har ligget stille længe, men siden Mette Frederiksen rygtedes til NATO, så opstod der rivalisering og fnidder igen.

Han taler også om, at der er 'noget galt' på Christiansborg, hvor arbejdsklimaet er hårdt og konfrontatorisk og at han i sit nuværende job oplever et rarere arbejdsmiljø.

Desuden erkender han, at han nok er et gladere menneske i dag.