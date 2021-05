Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at Venstre svigter ved at trække støtte til opholdsforbud.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er "dybt forundret" over, at Venstre ikke længere støtter opholdsforbud i utrygge områder som del af regeringens tryghedspakke.

Forslaget, der har været kritiseret for at ville ramme alle, der forbryder sig mod et opholdsforbud, har med Venstres manglende støtte umiddelbart ikke længere et flertal bag sig.

- At Venstre nu skifter holdning, kan jeg ikke se som andet end et svigt af de borgere, der hver dag føler sig utrygge i deres lokalområde.

- Det ærgrer mig i den grad, at Venstre nu stopper, hvad der ville have været et effektivt redskab i kampen mod utrygheden, og som samtidig ville være til mindst mulig gene over for almindelige borgere, skriver Nick Hækkerup i en kommentar.

Venstre har ved førstebehandlingen af loven støttet forslaget og har tidligere udtalt, at forslaget faktisk var partiets som præsenteret på dets sommergruppemøde sidste år.

Til Jyllands-Posten siger partiets medlem af Retsudvalget, Jan E. Jørgensen, torsdag:

- Det korte af det lange er, at vi har foreslået et opholdsforbud målrettet dem, som laver ballade.

- Og det, regeringen er kommet med, er et opholdsforbud, der rammer alle også dem, der ikke laver ballade. Det støtter vi ikke.

Tidligere næstformand i Venstre, Inger Støjberg, der i sin tidligere post støttede forslaget, kalder udviklingen "enormt skuffende" og siger, at forslaget "er den eneste måde, det kan fungere på i virkeligheden".

De Radikale der i mod er tilfredse med, at Venstre har trukket støtten til det, partiets retsordfører Kristian Hegaard kalder "det mest indgribende i frihedsrettighederne i nyere tid.

Justitsminister Nick Hækkerup noterer sig, at Venstre i forbindelse med behandlingen af lovforslaget i foråret selv har foreslået, at lovforslaget skulle strammes.

- Nu foreslår Venstre, at vi - i stedet for at give politiet nye og effektive redskaber til at sætte bredt ind over for utryghedsskabende adfærd - bevarer status quo med nogle strafskærpelser. Det synes jeg ærligt talt ikke er ambitiøst nok, skriver han.

/ritzau/