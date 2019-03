En del af regeringens og Dansk Folkepartis store trafikforlig er anlæggelse af Billundbanen - en togstrækning, der ifølge den såkaldte infrastrukturplan i fremtiden skal forbinde Vejle og Billund Lufthavn.

Eller 'Tulle-banen', som den i folkemunde er blevet navngivet efter DF's formand, Kristian Thulesen Dahl, der bor i Thyregod og er valgt i området.

Men samfundsøkonomisk hænger en togbane mellem Vejle og Billund på ingen måde sammen. Og den vil heller ikke komme til det.

Det siger Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet.

»Jeg kan ikke komme i tanke om andre trafikprojekter, hvor stort set alt er negativt, som det er her. Selve investeringen giver et stort minus. Der vil være et lille plus på det, der hedder eksterne omkostninger, og så måske en smule på fremkommelighed for passagerer.«

»Men gevinsterne er så bittesmå, at om så den her bane var helt gratis - altså at man fik den foræret som gave - så er det en hadegave. Man ville sige nej tak med det samme, for driften vil være alt for dyr. Det hænger ikke sammen,« siger Mogens Fosgerau.

Banedanmark har som beslutningsgrundlag til politikerne lavet en 37 sider lang rapport, hvor den samfundsøkonomiske effekt er beregnet for hver af de tre linjeføringer, der i givet fald kan blive tale om.

Ud for hver af de tre - den såkaldte nordlige Jelling-løsning, den sydlige Jelling-løsning og Gadbjerg-løsningen - konkluderer Banedanmarks rapport det samme. Nemlig: Negativ. Negativ. Negativ.

For uanset hvilken af løsningerne vil omkostningerne til at anlægge og drive banen overstige summen af billetindtægter og tidsgevinster for de rejsende. Også selv om antallet af passagerer bliver fremskrevet.

Ifølge rapporten koster hver af de tre linjeføringer godt 900 millioner kroner - og i en revideret udgave er prisen 1,3 milliarder kroner.

Tidsgevinsten for turen mellem Vejle og Billund er i forhold til i dag - i bedste fald - fire et halvt minut. Og i værste fald: ingen gevinst overhovedet. Professor Mogens Fosgerau siger:

»Mange lokalbaner rundtomkring i Danmark er blevet lukket i tidens løb. Det er sket, når man - eksempelvis i det midt- og vestjyske område - har fået overdraget en jernbane fra staten og selv skal stå for driften. Man har så lavet et regnestykke, der viser, at man simpelthen ikke har råd til at fortsætte. Konklusionen har nogle steder været, at det vil være billigere at sende folk med taxi i stedet for. Det giver jo ingen mening at køre med tog, hvis antallet af passagerer er alt for lille,« siger han.

Andre parametre end den rent økonomiske, som skal tages i betragtning, er den mulige gevinst i forhold til det omgivende miljø, klimabelastningen og sikkerheden.

Hvorfor tror du, et politisk flertal vil anlægge Billund-banen?

»Jeg vil ikke til at motiv-analysere. Men jeg kan med sikkerhed sige, at det ikke vil være et plus i forhold til antallet af passagerer, sikkerheden, miljøet, klimaet eller den økonomiske vækst, som jo er det, vi regner direkte på,« siger Mogens Fosgerau, som sætter det i relief på denne måde:

»Man kunne jo prøve at regne baglæns og spørge, hvordan det her kunne blive en god løsning. Altså, hvad skal klima, miljø og sikkerhed være mere værd, før det kan betale sig. Og med de beregninger, der er lavet (ved en pris på 1,3 mia., red.), så skal miljø, klima og menneskeliv være 26 gange mere værd på Billund-egnen end alle andre steder i Danmark.«