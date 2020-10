Tusindvis af virksomheder venter stadig på en aftale om kompensation, mens forhandlinger fortsætter tirsdag.

Forhandlinger om hjælpepakker til coronaramte virksomheder fortsætter tirsdag, da politikerne ikke nåede til enighed mandag.

Jacob Brandt, der er administrerende direktør i SMVdanmark, der repræsenterer 18.000 små og mellemstore virksomheder, er skuffet over, at der ikke allerede er en aftale på plads.

- Vi synes ikke, at det er fair, at man byder virksomheder at blive lukket ned af restriktioner, uden at man samtidig fortæller dem, hvordan man økonomisk vil kompensere dem, siger han.

Jacob Brandt påpeger, at især virksomheder indenfor oplevelsesøkonomien er hårdt ramt. De ligger med en omsætning på 5 til 15 procent i forhold til deres normale omsætning.

Fra 26. oktober blev forsamlingsloftet sænket fra 50 til 10 personer.

Ifølge Jacob Brandt er det særligt slemt, "fordi den næste store sæson er julefrokostsæsonen".

- Når man lever af, at folk er samlet. Så er der simpelthen ingen forretning, der kan hænge sammen, siger han.

Derfor er det bydende nødvendigt, at der hurtigt falder en aftale på plads, vurderer han.

- De kommende hjælpepakker skal være mere gunstige, end dem vi så i foråret. For der havde virksomhederne en opsparing med. Den opsparing er væk, siger Jacob Brandt.

Han påpeger, at det er samfundets opgave at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

Mandag startede forhandlingerne om de nye hjælpepakker. Omkring klokken to natten til tirsdag sluttede forhandlingerne uden at parterne var nået frem til en aftale.

Undervejs forlod Dansk Folkeparti og Liberal Alliance forhandlingerne, som genoptages tirsdag.

Sidste gang, der blev indgået en aftale om kompensationshjælpepakker, var 28. august. Den hjælpepakke er gældende frem til 31. oktober.

/ritzau/