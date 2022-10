Lyt til artiklen

»Den hjælp, vi har fået, er jo som at tisse i bukserne. Det har slet ikke hjulpet nogen som helst.«

Sådan lyder det fra Lene Mark-Skousgaard fra den østjyske by Hadsund, der er hårdt ramt af de eksploderede elpriser.

Og hun har på ingen måder fået mere håb for hjælp til at få dækket de stigende priser efter debatten mellem partilederne på DR og TV 2 onsdag aften.

Her var første tema i debatten ellers de voldsomt stigende enerigpriser, danskerne lige nu mærker i stor stil.

Her ses billede af statsminister Mette Frederiksen til den første debat i aftes mellem partilederne efter valgets udskrivelse. Foto: Martin Sylvest Vis mere Her ses billede af statsminister Mette Frederiksen til den første debat i aftes mellem partilederne efter valgets udskrivelse. Foto: Martin Sylvest

»Politikerne kan se, at der er et stort problem, men der er ingen brugbar hjælp at hente fra dem med magten,« siger Lene Mark-Skousgaard, der allerede har fortalt om sine og familiens udfordringer med de stigende priser til B.T.

Hun mener, at de hjælpepakker, der er givet, er som »at tisse i bukserne«.

»Når priserne på den måde er eksploderet, så hjælper det jo ikke noget i næste måned, at der udbetales en check den ene måned, og ellers så fortsætter stigningerne bare måned efter måned bagefter,« siger hun og henviser til de varmechecks på 6.000 kroner, der blev udbetalt til nogen i august.

»Jeg synes, det er en jungle at finde ud af, hvad man skal gøre og ikke gøre. Det virker bare helt usandsynligt, at priserne er steget så meget, når der ikke bruges mere strøm eller gas,« siger hun og tilføjer:

»Et bud kunne jo være, at sætter afgifterne ned på fødevarer og den energi, der bruges i vores hjem,« siger hun.

Men et argument i debatten er, at pengene jo skal komme et andet sted fra, og det er ikke er godt, hvis det går ud over sundhedsvæsenet og ældreplejen, hvis der i stedet skal være lavere afgiter på fødevarer, el og gas. Hvad siger du til det?

»Men det er jeg godt klar over. Men det er skræmmende med de her priser, der bare stiger og stiger,« siger hun.

Og mere rolig blev hun altså ikke efter aftenens debat.