Hvorfor må offentligt ansatte øst for Storebælt ikke møde ind på kontoret, når man må løfte vægte i et svedigt fitnesscenter eller mødes op til 50 personer på en bar?

Det har både kommunerne og flere partier på Christiansborg meget svært ved at se logikken i.

Mandag langede flere sjællandske borgmestre i B.T. ud efter regeringen for at glemme de offentlige ansatte i genåbningen.

»Det er til grin, at man må gå ned og svede i et fitnesscenter, mens man ikke må møde ind på kommunen og sidde ved sit skrivebord med behørig afstand til andre,« sagde Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve Kommune, til B.T.

Statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde i Statsministeriet fredag den 29. maj 2020 Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, Udenrigsminister Jeppe Kofod og Justitsminister Nick Hækkerup holder pressemøde i Statsministeriet fredag den 29. maj 2020 Foto: Liselotte Sabroe

Nu melder både Venstre og Dansk Folkeparti på Christiansborg sig i koret af kritikere, der ikke forstår, hvorfor regeringen stadig holder de offentligt ansatte på Sjælland derhjemme.

»Det her er bare endnu et eksempel på, at logikken i regeringens genåbning af samfundet er fuldstændig fraværende. Jeg har - modsat regeringen - fuld tiltro til, at kommunerne øst for Storebælt kan finde ud af at indrette sig efter forholdene og myndighedernes anbefalinger,« siger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, i et skriftligt svar.

»Vi har fremrykket åbningen af fitnesscentre og badelande i hele landet. Så må det også være sådan, at man åbne de offentlige arbejdspladser i hele landet,« fortsætter hun.

Fra den 27. maj fik offentlige arbejdsplader i Jylland og på Fyn lov til at genåbne.

Dansk Folkepartis Dansk Folkepartis Liselott Blixt til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Dansk Folkepartis Dansk Folkepartis Liselott Blixt til ministrenes spørgetid i Folketingssalen, onsdag den 6. maj 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Men fordi coronasmitten var mere udbredt på Sjælland, fik mange tusinde offentlige ansatte i Region Hovedstaden og Region Sjælland besked på fortsat at blive hjemme.

Men det er 'skørt', at regerigen stadig holder ansatte i kommuner og regioner hjemme, mens stort set alt andet er åbnet, mener Liselott Blixt, sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti.

»Hvorfor er statsministeren mere optaget af at sende tilskuere ind på fodboldstations, mens folk på Sjælland stadig ikke kan gå borgerservice og forny sit pas? Det hænger bare ikke sammen, og det er en forkert prioritering af regeringen,« siger hun.

Mandag aften sendte Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening, et brev direkte til Mette Frederiksen.

Formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og Kommunernes Landsforening - KL præsenterer økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021 på et pressemøde i Finansministeriet fredag den 29. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S), da Regeringen og Kommunernes Landsforening - KL præsenterer økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021 på et pressemøde i Finansministeriet fredag den 29. maj 2020.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Her opfordrer han statsministeren til at åbne de kommunale arbejdspladser øst for Storebælt hurtigst muligt.

»Vi har brug for, at medarbejderne møder ind i vores jobcentre og borgerservice, hvis vi skal kunne levere en ordentlig service og sætte gang i hjulene i Danmark igen,« siger Jacob Bundsgaard til Ritzau.

Mandag fik både fitnesscentre, badelande og indendørs idræt lov til at genåbne, selv om de oprindeligt først skulle åbne til august. Men der blev altså ikke fundet plads til de offentlige ansatte, der sidder på borgerservice eller i jobcentrene.

B.T. har henvendt sig til Sundhedsministeriet for at høre til det sundhedsfaglige belæg for at holde offentlige arbejdspladser på Sjælland lukket. Men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har ikke ønsket at udtale sig.