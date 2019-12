'Jeg har for længst vænnet mig til at blive kaldt tyskertøs og blive truet med at få håret klippet af.'

Den udmelding kan de færreste af os skrive under på.

Men det kan Zenia Stampe, folketingsmedlem for De Radikale, som i et Facebookopslag går til modangreb, efter hun har modtaget en særligt grov hadbesked.

Det er efterhånden en trist vanesag for den radikale politiker at modtage grove beskeder, og søndag fik et tilsendt billede bægeret til at flyde over for hende.

'Jeg plejer at lade det passere. Men da jeg fik dette billede, fik jeg alligevel lyst til at sige noget direkte til det meget lille mindretal af mænd, der mener, at det er okay at kommunikere med kvinder på den måde,' skriver Zenia Stampe i Facebookopslaget.

Opslaget er vedhæftet med et billede af en kvinde, der er blevet barberet skaldet af hvad, der ligner modstandsmænd under besættelsen af Danmark under anden verdenskrig.

En såkaldt 'tyskertøs', der havde plejet omgang med de tyske soldater. Billedet og opslaget kan ses herunder.

Zenia Stampe har i årevis levet med grove hadbeskeder og trusler.

Denne gang tager hun bladet fra munden og sender en uforbeholden bredside mod afsenderen.

'Jeg forstår jeres frustration. Det må være svært at være en marginaliseret, mandschauvinistisk minoritet i et moderne, ligestillet demokrati. Man må føle sig forkert, ydmyget og til grin,' skriver hun, inden kniven for alvor stikkes ind:

'Og det er lige, hvad I er. Små, latterlige mænd, der udstiller jeres egen utilstrækkelighed.'

Zenia Stampe har ikke ønsket at udtale sig yderligere om sagen.