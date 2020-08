Få fingeren ud og send hjælp til de nødlidende biografer.

Sådan lyder kritikken af kulturminister Joy Mogensen (S), efter B.T. har beskrevet, hvordan danske biografer kæmper for livet, mens museer, zoologiske haver og forlystelser får hældt statsstøtte og hjælpepakker ud over sig.

»Jeg synes, ministeren bør have rundsave på albuerne og gøre noget ved det her,« siger Dansk Folkepartis kulturordfører Pernille Bendixen.

Opråbet kommer, fordi biograferne ikke er en del af hjælpepakken på kulturområdet, hvor kulturinstitutioner har fået statsstøtte til at sænke billetprisen med 50 procent.

»Det ligner en katastrofe. Det er både ministeren og hele processen. Det er forfærdeligt, at biograferne på den her måde ikke er en del af kulturen,« siger Pernille Bendixen.

Samme hårde kritik bliver sendt af sted fra den konservative lejr.

»Det er virkelig håbløst, at biograferne åbenbart ikke er 'kultur' ifølge ministeren. Det er vigtige kulturbærende institutioner, som sender penge ud til de kreative miljøer. Ministeren (Joy Mogensen, red.) må komme igang,« siger De Konservatives kulturordfører, Birgitte Bergman.

Biografernes situation er voldsomt besværliggjort af, at de ikke må fylde salene, fordi der skal være et sæde mellem hver gruppe gæster. Derudover har biograferne meget få nye film at vise kunderne, fordi de amerikanske filmstudier holder på dem, indtil alle biograferne er åbne igen.

Oven i det har biograferne så haft en sommer, hvor andre kulturinstitutioner har fået statsstøtte til kune at tage halv pris for indgangen - en pakke, biograferne ikke har fået adgang til.

En meget tung juni, juli og start på august har gjort, at de danske biografer har tabt op mod 100 mio. kr. i omsætning, siden biograferne måtte genåbne 8. juni.

»Vi fik besked på, at vi ikke var en del af kulturen, og at vi derfor var skrevet ud af forhandlingerne. Hun sammenlignede os med fitnessindustrien. Det var jeg meget overrasket og forundret over. Det rammer da en hårdt på selvforståelsen,« sagde Lars Werge, direktør for Danske Biografer, til B.T. søndag, om Joy Mogensens argument for, at biograferne ikke er del af Kulturministeriets hjælpepakker.

Det er især de små biografer i provinsen, som er så hårdt pressede, at de kan blive nødt til dreje nøglen om.

Hos både DF og De Konservative er man vred over, at kulturministeren ikke indkalder til drøftelser, så biograferne kan komme på forhandlingsbordet.

»Det er for dårligt, at vi intet har hørt fra ministeren. Det haster med at finde en løsning for biograferne,« siger Birgitte Bergman.

»Vi bliver nødt til at målrette hjælpepakkerne dér, hvor man stadig er underlagt restriktioner, og det er biograferne i allerhøjeste grad,« siger hun.

Selv om flere partier har presset hårdt på for hurtige forhandlinger på kulturområdet efter sommerferien, har Joy Mogensen ikke sendt en invitation endnu.

»Det er en utrolig dårlig måde, det her er blevet håndteret på,« siger Pernille Bendixen.

B.T. ville gerne have forholdt Joy Mogensen kritikken. Men det har ikke været muligt at få et interview med ministeren.

I sidste uge sendte hun dog et skriftligt svar om biografernes svære situation.

»Kultur beriger og bevæger os på mange måder, derfor vil vi, uanset hvor vi lægger snittet for, hvem der skal omfattes af rabatordningen, opleve, at der er nogle, som undrer sig over, at de ikke er inkluderet. Det har jeg fuld forståelse for,« skrev hun til B.T.