På Christiansborg gælder det om at tælle til 90. Og kan man ikke det, så sker der ingenting. Alt forbliver det ved gamle.

Og det er netop, hvad der nu er sket i den betændte sag om placeringen af et nyt udrejsecenter for de udviste udlændinge.

Tirsdag måtte udlændingeminister Mattias Tesfaye se skriften på væggen og trække regeringens beslutning om at placere 130 udviste og kriminelle udlændinge på Langeland.

»Hvis partierne kommer med forslag til andre mulige og nye placeringer, er min dør altid åben, og jeg har kaffe på kanden. Men som det ser ud nu, så betyder det desværre, at udrejsecentret foreløbigt må blive, hvor det er,« sagde Mattias Tesfaye tirsdag aften.

Det betyder, at de uønskede udlændinge bliver boende på Kærshovedgård ved Bording, selv om regeringen egentlig har lovet, at de skal væk det midtjyske lokalsamfund.

Kovendingen får nu Venstre til at anklage Mattias Tesfaye for 'en arrogant og fornærmet indstilling', blot fordi han ikke kunne få opbakning til regeringens plan på Langeland.

»Det er topmålet af arrogance. Bare fordi regeringen ikke kan få flertal for sit eget forslag, så sætter Mattias Tesfaye sig fornærmet over i hjørnet med armene over kors. Det er et kæmpe svigt af borgerne i Midtjylland, at Tesfaye bare siger, at de kriminelle udlændinge må blive der,« siger Morten Dahlin (V), indfødsretsordfører.

I forståelsespapiret mellem regeringen og den støttepartier forpligter regeringen sig kun til 'at iværksætte en undersøgelse af, hvor de (udviste udlændinge, red.) bedst kan placeres, så længe de opholder sig i Danmark.'

Morten Dahlin (V) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Morten Dahlin (V) til spørgetime i folketingssalen på Christiansborg, onsdag den 3. februar 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Alligevel har anklagerne om løftebrud været mange det seneste døgn.

»Bare fordi den dårlige løsning på Langeland ikke blev til noget, så kan regeringen ikke blive fornærmede og sige, at 'hvis ikke vi får vores vilje, så sker der ingenting',« siger Morten Dahlin.

På et møde med Mattias Tesfaye tirsdag aften gik de borgerlige partier ind med det gamle forslag om et udrejsecenter på den øde ø Lindholm.

Tesfaye har gjort det klart, at jeres placering på Lindholm ikke har regeringens opbakning. Så er Venstre åbne for at placere det et andet sted, som hverken er Langeland eller Lindholm?

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) taler med pressen efter mødet, hvor han har haft partiernes udlændingeordførere til møde om udrejsecenteret på Langeland, på Christiansborg i København tirsdag den 25. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) taler med pressen efter mødet, hvor han har haft partiernes udlændingeordførere til møde om udrejsecenteret på Langeland, på Christiansborg i København tirsdag den 25. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Vi har jo sagt, at de udviste udlændinge skal ud på en øde ø, indtil de kan sendes hjem. Det er vores forslag. Det er Mattias Tesfaye, der er kravlet op i et træ og ikke vil komme ned,« siger Morten Dahlin.

Det vigtigste må vel være at få de her udviste udlændinge væk fra Kærshovedgård. Bør I ikke være åbne for alternative placeringer, som ikke er en øde ø?

»Hvis ministeren byder på kaffe, så kommer vi. Men når regeringen ikke vil lytte til vores plan på Lindholm, så må den komme op med en anden placering, og så ser vi på det.«

B.T. forsøger at få en reaktion fra Socialdemokratiet. På Twitter har S-udlændingeordføreren Rasmus Stoklund dog forsvaret S-regeringens aflysning på Langeland.

'Socialdemokratiet fandt en løsning, præsenterede den og stod på mål for den. Et flertal gik så sammen om b-forslag, der gik imod vores forslag uden at være for noget andet. Derfor er vi ved status quo,' skriver han.