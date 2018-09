Det skal være slut med moske-byggerier, og islam skal bremses med alle midler.

Sådan lyder det fra Pernille Vermund og Nye Borgerlige, der ikke er i Folketinget endnu, men kan komme til at sidde på de afgørende borgerlige mandater efter næste valg.

Pernille Vermund ønsker også, at Danmark hurtigst muligt udtræder af FN's flygtningekonvention, sagde hun, da partiet søndag holdt sommergruppemøde i Rødvig på Stevns.

»Vi skal sørge for, at der ikke er noget at komme efter for migranterne i Danmark. På et tidspunkt bliver vi nødt til at udtræde af en konvention, der er fuldstændig forældet og ødelæggende for vores land. Spørgsmålet er bare, hvornår det sker. Og vi synes, det skal være nu,« siger Pernille Vermund.

Hvis Nye Borgerlige kommer over spærregrænsen ved næste valg, vil Pernille Vermund stille tre ufravigelige krav til Lars Løkke: Totalt asylstop. Udlændinge skal forsørge sig selv. Og kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Partiet siger også, at »islam ikke skal have indflydelse i Danmark«.

Hvad betyder det egentlig? Skal vi rive moskeerne ned?

»Nej, vi skal standse yderligere byggerier af moskeer. De, der findes allerede, skal under skærpet overvågning. Og der skal tales dansk i moskeen under fredagsbøn osv., så vi kan forstå, hvad der bliver sagt,« siger partiets sikkerhedsordfører, Poul Højlund.

Er der andre måder, muslimer skal hæmmes på i forhold til i dag?

»De skal hæmmes på alle de måder, vi kan finde på.«

I siger, de skal forsørge sig selv, men hvad skal en muslim gøre, hvis han ikke kan finde et arbejde?

»Der snakker vi om udlændinge. Halvdelen af Danmarks muslimer vil gerne Danmark. Det er den anden halvdel, vi er bange for. Muslimer, der er danske statsborgere, må godt nyde samme rettigheder som alle andre. Men udlændinge, der ikke er danske statsborgere og ikke kan forsørge sig selv – også muslimer – må forlade landet.«

Pernille Vermund har sagt, at hun kan pege på sig selv som statsminister, hvis Lars Løkke eller Mette Frederiksen ikke vil opfylde hendes krav.

Men samtidig siger du, I ikke er politikere. Hvordan skal det forstås?

»Vi er ikke politikere. Jeg er arkitekt og vil gerne passe mit arbejde. Jeg ville bare ønske, politikerne tog deres arbejde alvorligt og løste problemerne. Så ville der ikke være brug for Nye Borgerlige. Men vi har en dyb bekymring for, hvordan vores samfund ser ud om 10-20 år, hvis der ikke bliver gjort noget nu,« siger Pernille Vermund.

Har dit parti tiltrukket racister eller fascister, og hvad har I gjort ved det?

»Vi er et nyt parti og har 4.800 medlemmer. Det er klart, der kommer nogle, som ikke skulle have været der. Vi gør alt, hvad vi kan, for at finde ud af, om det er de rigtige mennesker, der er med. Så snart vi opdager, at der er folk hos os, der ikke er demokratisk sindede, som er racister eller går over stregen i forhold til vores politik, så skiller vi os af med dem.«

Er du så sikker på, der ikke er nogen racister i partiet nu?

»Det kan man aldrig være sikker på. Men så snart vi opdager, at nogen er i strid med partiets politik – og det er man, hvis man er racist eller nazist – så skal de finde et andet sted at være.«

Mange mener, I slet ikke har andet på hylderne end udlændingepolitik?

»Vi har politik på mange andre områder. Men udlændingepolitikken er vigtigst, og det lægger vi ikke skjul på.«

Hvor meget skal vi betale i skat, hvis I fik lov at bestemme?

»Vi ønsker en flad skat på 37 pct., men skattepolitikken er ingenting i forhold til problemerne med udlændingepolitikken, hvor vi risikerer svenske tilstande, hvis vi ikke gør noget,« siger Pernille Vermund.