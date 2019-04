S-formand Mette Frederiksen vildleder danskerne, når hun går til valg på en ret til, at nedslidte kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Sådan lyder den skarpe kritik fra det største af de partier, der eventuelt skal gøre Mette Frederiksen til statsminister, Enhedslisten.

»Forslaget er vildledende. For hun giver indtryk af, at problemet dermed er løst. Og det er det slet ikke,« siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen.

Så du er nærmest enig med Lars Løkke i, at det er et bluffnummer?

»Jeg vil ikke sige bluff, for hun prøver at løse et reelt problem. Løsningen er bare slet ikke tilstrækkelig. Og hvis folk tror, at hendes forslag løser problemerne, kan man måske godt kalde det bluff,« siger Finn Sørensen.

Lars Løkke hævder, at Mette Frederiksen kun kan skaffe 2.850 personer adgang til tidligere tilbagetrækning for de tre mia., der er afsat. Socialdemokratiet mener, at der snarere er tale om 6-7.000 personer, og den borgerlige tænketank Cepos anslår mandag, at det kan gælde 3-4.000 personer.

»Vi mener snarere, det drejer sig om 21.000. Men uanset, hvor mange det drejer sig om, er det utilstrækkeligt. Det store problem er, at pensionsalderen hele tiden stiger. En ung tømrer, der i dag er 17 år, kan se frem til 55 år på arbejdsmarkedet. Han kan først gå på pension, når han er 75. Og med Socialdemokratiets plan kan han - måske - forlade arbejdsmarkedet, når han er 72.«

»Derfor mener vi, Socialdemokratiet skal opsige velfærdsforliget fra 2006, så vi kan stoppe skruen, hvor pensionsalderen hele tiden stiger. Det vil vi stille som krav under forhandlingerne efter valget, og vi mener det meget alvorligt.«

Ifølge Finansministeriet vil det koste 50 mia., hvis man stopper med at hæve pensionalderen?

»Det regnestykke er vi ikke enige i. Vi mener, at alle, der har været 40 år på arbejdsmarkedet og medlem af en a-kasse i 35, skal have ret til at trække sig tilbage på noget, der svarer til dagpenge. Det vil koste 10 mia, som vi vil finde ved at beskatte aktiehandel og andre kapitalindkomster,« siger Finn Sørensen.

SF synes heller ikke, forslaget fra Socialdemokratiet er godt nok.

»Man skal både se på år og nedslidning. Man kan sagtens være nedslidt, før man har været 40 år på arbejdsmarkedet. Vi mener, man skal til et sundhedsstjek 10 år før pensionsalderen, hvor man kan få mulighed for at komme på førtidspension eller deltid,« siger SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge.