Regeringen har siden i sommer fortalt, at koranloven skulle øge danskernes sikkerhed mod terror og sikre, at Danmarks relationer til muslimske lande ville blive styrket.

Nu er en dansk kvinde tilbageholdt i Dubai for brud på islamiske love om utroskab, og myndighederne har angiveligt forhindret en større terroraktion på dansk jord.

»Har koranloven spillet fallit? Svaret er et kæmpestort ja,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, som fortsætter:

»Regeringen sagde jo, at loven var vigtig for danskernes sikkerhed, men det tror jeg ikke en bønne på. Tværtimod har det den stik modsatte effekt,« siger han.

Steffen Larsen er retsordfører for Liberal Alliance og meget kritisk over for koranloven.

Også hos Liberal Alliance mener man, at regeringens udmelding om øget sikkerhed til danskerne har været helt forkert.

»Man har brugt den undskyldning, at koranloven skulle beskytte danskerne. Men det har jo ikke den effekt,« siger partiets retsordfører, Steffen Larsen.

»Islamisterne hader os ikke, fordi nogle tosser brænder nogle koraner af. De hader os, fordi vi har ting som menneskerettigheder, frie valg, ret til vores egne holdninger og et samfund hvor kvinder og homoseksuelle har samme rettigheder som alle andre,« siger Steffen Larsen.

»Hvis man bøjer sig som en kujon, så får man ikke sikkerhed. Truslerne og overgrebene bliver kun værre,« siger han.

Også De Konservative forklarer, at regeringen har taget fejl, når det påstås at loven er for danskernes egen sikkerhed.

»Terrortruslen mod Danmark har været høj hele tiden. Både før og efter koranloven. Derfor er det absurd at påstå, at loven skulle gavne danskernes sikkerhed. Det gør den ikke,« siger politisk ordfører Mette Abildgaard.

Christian Rabjerg Madsen er politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mener, at det er underlødigt at bringe koranloven på banen i en sag, hvor Danmark har været tæt på at blive ramt af terror.

»Jeg synes, det er at slå politisk plat på en meget alvorlig situation i Danmark, når man trækker koranloven ind i det her på den måde,« siger han.

Hvorfor det?

»Fordi ingen mennesker – heller ikke regeringen – har påstået, at terrortruslen mod Danmark ville forsvinde med koranloven. Jeg synes faktisk, det er underlødigt at sige andet,« siger Christian Rabjerg Madsen.

Tre personer er i dag blevet anholdt og bliver sigtet efter terrorparagraf, oplyste PET tidligere i dag.

