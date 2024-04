Alex Vanopslagh rammes nu af hård kritik for sine nikotinvaner, som i flere tilfælde har været frit til skue på en række sociale medier.

Det skriver Jyllands-Posten.

I videoer på blandt andet TikTok og Facebook kan man se Vanopslagh både signere unges nikotinprodukter, men også afsløre at han selv bruger dem.

En række eksperter anklager i avisen Vanopslagh for ukritisk at promovere tobaksprodukter, fordi han gerne vil appellere til unge vælgere.

»Jeg er fuldstændig ligeglad med, at Alex Vanopslagh selv bruger nikotinposer. Han er et voksent menneske, og der er intet ulovligt i det. Det, der bekymrer mig, er, at han som rollemodel for mange unge mennesker promoverer et skadeligt produkt for at tiltrække unge vælgere,« siger tobaks- og nikotinforsker Charlotta Pisinger til Jyllands-Posten.

Samlet set har flere hundredtusinder personer set videoerne og mange af dem har kommentarer tilknyttet, der hylder Vanopslagh for sin åbenhed omkring snus.

Alex Vanopslagh har ikke ønsket at stille op til interview med Jyllands-Posten. Han har dog sendt en række skriftlige kommentarer.

I kommentarerne erkender han, at han har »en dårlig vane« med at bruge nikotinposer.

»Jeg har nogle gange skrevet en autograf bag på en nikotinpakke, når jeg er blevet bedt om det, men i dag afviser jeg det konsekvent, fordi jeg ved, at det vil kunne opfattes som en billigelse af et afhængighedsskabende produkt,« skriver han.

