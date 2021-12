»Glem minkene - lige nu er Mette Frederiksens allerstørste problem, at hun har forsømt sundhedsvæsenet.«

Det er Mette Frederiksen og regeringens dårlige håndtering af sygeplejekonflikten og mangel på rettidig omhu, der er skyld i at sundhedsvæsenet nu flere steder er så presset, at man fra politisk side har set sig nødsaget til at indføre en række nye restriktioner.

»Det er fuldstændig et selvforskyldt problem for regeringen. Glem minkene - lige nu er Mette Frederiksens allerstørste problem, at hun har forsømt sundhedsvæsenet,« lyder det fra Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge på Svendborg Sygehus.

Han er tidligere formand for Dansk Selskab for Anæstesiolog og Intensiv Medicin, og er netop blevet valgt ind i byrådet i Odense for Konservative.

Antallet af ledige hospitalssenge til intensivpatienter er lige nu lavere end noget andet tidspunkt under pandemien.

I februar i år var der 400 intensivsenge i Danmark. I øjeblikket er der blot omkring 310. Mandag den 6. december var der i ti ledige intensivpladser fordelt på alle landets hospitaler.

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen kunne man allerede i løbet af sommeren og det tidlige efterår se, at sundhedsvæsenet stod til at løbe ind i problemer med særligt mangel på personale, der kunne gøre det svært at komme igennem endnu en vinter med coronavirus.

»Alligevel har man fra regeringens side ikke gjort noget for at være ordentligt forberedt. Fordi man ikke har gjort sit arbejde ordentligt, vælger man så at indføre en række restriktioner nu,« siger Joachim Hoffmann Petersen.

Han fortæller, at der på hans egen afdeling på Odense Universitetshospital er 10 sygeplejersker, der har sagt op i kølvandet på sygeplejerskestrejken. Frustration og vrede blandt sundhedspersonalet over konflikten fylder fortsat meget, og statsministerens bøn til sygeplejerskerne om at »yde en ekstra indsats igen« har ikke gjort stemningen bedre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 8. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om coronasituationen i Spejlsalen i Statsministeriet i København, onsdag den 8. december 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Groft sagt, så er vi er nødt til at lukke ned nu, fordi Mette Frederiksen har pisset sygeplejerskerne af. Det kan vi i den grad mærke ude på afdelingerne nu,« siger Joachm Hoffmann-Petersen.

Hos Venstre mener sundhedsordfører Martin Geertsen også, at regeringen har sovet i timen henover sommeren og det tidligere efterår, og ikke i tilstrækkelig god tid sat ind med tiltag, der kunne gøre sundhedsvæsenet mere robust henover vinteren.

»Det ender så med, at man efter pres kommer med en milliard kroner til sundhedsvæsenet på finansloven, men det er jo først efter, at det er begyndt at brænde på derude,« siger Geertsen.

Han mener, at regeringen skubber problemerne foran sig og først handler, når man bliver presset til det.

»Det nytter ikke noget, at de kun kigger på at lave restriktioner, når det går galt eller er lige oppe over. De burde have sørger for, at vi ikke kom dertil, hvor det blev nødvendigt med restriktioner. Der var udmærket tid over sommeren til at udvise lidt rettidig omhu,« siger Martin Geertsen.

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, er den nuværende situation i sundhedsvæsenet langt værre end den havde behøvet at være.

»Man forstår faktisk ikke, at regeringen ikke har fået styr på på den her situation noget før. Man burde have set den komme, for vi har kunnet se længe, at vi ville komme til at mangle intensivpladser af den simple årsag, at vi mangler personale,« siger Jes Søgaard.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, mener derimod ikke, at der er noget at komme efter i regeringens håndtering.

»Vi har i allerhøjeste grad sat ind i tide. Danmark er et af de lande, der har klaret sig bedst igennem coronakrisen, fordi vi tidligt i krisens forløb satte hurtigt og effektivt ind. Vi er et af de lande, der har været hurtigst ude med restriktionerne,« siger Horn Langhoff.

Men hvad siger du til kritikken af, at I kunne have handlet tidligere for at undgå restriktioner?

»Vi har netop sat ind med en milliard kroner til sundhedsvæsenet nu her til over vinteren. Det er i den grad også en prioritering af sundhedsvæsenet og rettidig omhu.«