Straffelovrådet får nye medlemmer og formand, og som det første skal rådet kigge på samtykke i forbindelse med sex.

Selvom det umiddelbart kan lyde som en god nyhed for ofre for voldtægt, så er Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, noget skeptisk.

»Der er ikke behov for, at rådet skal kigge nærmere på samtykke. Det har de allerede gjort. Der er brug for, at der bliver kigget på og lavet lovgivning på området.«

»Det undrer mig, at samtykkelovgivning skal i et langsomtarbejdende udvalg, når man eksempelvis godt kunne haste lovgivning mod rockere og bander igennem,« siger Trine Bramsen til B.T.

»Det virker som om, de trækker det i langdrag,« uddyber retsordføreren.

Hun fortæller, at man fra Socialdemokratiets side ønsker en samtykke-baseret lovgivng hurtigst muligt.

Retsordfører Trine Bramsen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Retsordfører Trine Bramsen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Det samme har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) flere gange også givet udtryk for - og statsminister Lars Løkke Rasmusen sagde tidligere på året, at også han var parat til at indføre samtykke ved sex som en del af den danske lov.

Men endnu er intet sket. Og det mener Trine Bramsen er helt bevist.

Og hun har flere eksempler at basere kritikken på end det nylige med Straffelovrådets indblanden i sagen.

Tidligere på foråret genfremsatte en samlet opposition et forslag til en beslutning om en ny lov på området. Men på trods af både Løkkes og Papes ord, så druknede forslaget hurtigt i opklarende spørgsmål fra såvel Venstre som Liberal Alliance, fortæller Trine Bramsen.

»Det tangerer nærmest en konkurrence i at trække tiden. Og det er sådan, jeg opfatter det, som tidstræk. Sagen bliver bare trukket ud, fordi enkelte partier i regeringen ikke er helt enige om sagen.«

I forbindelse med B.T.s serie #Voldtaget stod en række ofre for voldtægt frem og fortalte om deres ønsker på voldtægtsområdet.

Flere fortalte blandt andet, at netop samtykke skrevet ind i lovgivningen ville have betydet noget.

Samtykke I Sverige er der ved lov indført samtykke i forbindelse med sex.

Her sidestilles sex uden samtykke således med voldtægt.

Tidligere blev voldtægt defineret ved, at der blev anvendt trusler eller vold i forbindelse med seksualakten.

Der er tale om en voldtægt, hvis personen, man har samleje med, ikke aktivt har vist lyst til at deltage.

Domstolene skal i Sverige holde ekstra øje med, om der er udtrykt samtykke ved samleje i sager om voldtægt.

Samtykke behøver ikke være ved et formelt 'ja' eller en underskrift. Det kan være ved fysisk tegn på samtykke.

Flere danske partier ønsker at se nærmere på resultaterne fra Sverige, men også fra blandt andet Storbritannien, hvor samtykke også er indskrevet i loven.

I pressemeddelelsen om det nye Straffelovråd fra Justitsministeriet lyder Søren Papes Poulsens forklaring, at sex altid skal være frivillig, og at ministeren derfor ønsker at rådet skal se på en samtykkelov som det første.

'Sex skal altid være frivilligt, og der er i mine øjne behov for, at vi får set på, om det på tilstrækkelig vis er afspejlet i vores nuværende voldtægtslovgivning.'

'Det er samtidig vigtigt, at en lovændring bliver grundigt forberedt, så vi fastholder en høj grad af retssikkerhed og sikrer, at en ny lov vil virke efter hensigten.'

'Derfor har jeg bedt Straffelovrådet om at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan udforme en ny frivillighedsbaseret bestemmelse om voldtægt,' forklarer Pape.

Ifølge Justitsministeren skal det nysammensatte Straffelovråd blandt andet se nærmere på, hvordan 'frivillighed kan defineres'.

Til det skal rådet bruge erfaringer fra andre lande, hvor man har samtykke skrevet ind i lovgivningen.

Rådet skal aflevere sine anbefalinger til efteråret, og først herefter skal et lovforslag - formentlig bygget på dette - præsenteres for Folketinget.