Pusher Street skal lukkes permanent.

Sådan lød den utvetydige melding fra justitsminister Peter Hummelgaard tidligere på året. Onsdag eftermiddag ryddede Københavns Pusher Street. Igen. Nogen permanent lukning er det ikke.

Justitsminister Peter Hummelgaard fortæller onsdag, at dagens aktion skal ses som et skridt mod en permanent lukning af Pusher Street. Han siger dog samtidig, at politiets tilstedeværelse i hashgaden langt fra er nok.

»I dag er vi nødt til at gøre det (sætte politi ind på Pusher Street red.). Men der skal byggekraner ind og besætte Pusher Street og ikke uniformerede politibetjente,« siger justitsministeren om, hvad det kræver at lukke hashgaden permanent.

Peter Hummelgaard fortæller til B.T., at dagens lukning af hashgaden, som politiet varslede mandag, ikke skal ses som et signal over for den organiserede kriminalitet eller køberne.

»Det, der er målet med dagens aktion, er at sende et signal til christianitterne. Nu har vi så også behov for, at christianitter træder frem og gør, hvad de kan,« siger Peter Hummelgaard.

Den melding giver De Konservatives retsordfører, Mai Mercado, ikke meget for.

»Det er et signal om, at man ikke har muskler nok, og at man ikke har vilje til at prioritere en tilstrækkelig indsats.«

Heller ikke varslingen af onsdagens rydning af Pusher Street får ose med på vejen af ordføreren.

»Det er helt på månen, at man varsler en lukning. Det svarer til at sende en servicemeddelelse ud til alle om, at nu skal man lige komme og købe ind, inden man holder lukket,« siger Mai Mercado.

Justitsministeren, politiet og Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, arbejder sammen om en helhedsplan, der skal transformere Pusher Street. En helhedsplan, som justitsminister Peter Hummelgaard onsdag ikke ville gå i detaljer med af frygt for at give de »hårdkogte bandefolk« et forspring.

Han forsikrer dog, at dagens aktion er et skridt i den rigtige retning. Men hvornår Pusher Street er endeligt lukket, vil han ikke svare på.

»Det skal helst ske før end senere,« siger Peter Hummelgaard.

