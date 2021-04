Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal i samråd, efter beskyldninger om, at han har tilbageholdt information.

Dansk Folkeparti vil kalde justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd, efter at Ekstra Bladet har skrevet, at han har tilbageholdt viden om børnene i syriske lejre for Folketinget.

Ifølge Ekstra Bladet fik justitsministeriet allerede i marts 2019 at vide af Politiets Efterretningstjeneste, PET, at vurderingen var, at risikoen for, at børnene blev radikaliseret, steg, jo længere de sidder i lejrene.

Det stod i et udkast til en trusselsvurdering. Nick Hækkerup blev justitsminister efter valget i juni 2019, men på et samråd 6. september det år, nævnte han ikke noget om vurderingen.

- Det er problematisk, hvis regeringen ikke fortæller, hvad den ved, og hvad den har pligt til at svare. I Dansk Folkeparti siger vi nej til børnene i Syrien med åbne øjne og ønsker at være fuldt informeret.

- Der må vi bare konstatere, at svarene blæser i vinden, når vi spørger til forskellige ting, siger retsordfører for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, om sagen.

Dansk Folkeparti indkalder nu ministeren i samråd for at få opklaret, hvad ministeren vidste hvornår.

- Vi må have klarhed over, hvorfor Folketinget på trods af utallige samråd ikke har fået det her at vide, siger Peter Skaarup.

Til Ekstra Bladet siger Nick Hækkerup, at han på tidspunktet for samrådet ikke havde set udkastet fra PET. Men at han var "bekendt med" PET's vurdering. Samt at hans udtalelser på samrådet "relaterede sig til de voksne fremmedkrigere".

- Det er meget, meget alvorligt. Det undrer mig, at ministeren ikke før har sagt, at han siddet på de her informationer.

- Det var ikke offentligt kendt, at det også var PET's vurdering, at risikoen for radikalisering steg. Det tror jeg, havde gjort en forskel for nogen, siger Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

- Jeg kan kun undre mig over, at denne her information blev holdt tilbage. For en regering skal jo give alle oplysninger til Folketinget.

Ifølge Rosa Lund oplever Enhedslisten, at regeringen forsøger at holde på informationer i sagen.

- Der er ingen tvivl om, at vi kun oplever, at regeringen gør alt, hvad de kan, for at oplysninger om denne her sag ikke skal komme frem. Det er både (udenrigsminister Jeppe red.) Kofod, (forsvarsminister Trine red.) Bramsen og nu også Hækkerup.

