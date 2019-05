Det er vist næppe gået manges næser forbi, at onsdagens udgave af Aftenshowet udviklede sig i en mere kontroversiel retning end normalt.

Her var Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan og den garvede eks-politiker Mimi Jakobsen i en verbal infight, der fik de fleste seere til at krumme tæer.

Dager derpå flyder de sociale medier over med kommentarer om den besynderlige debat, der eskalerede, da Mimi Jakobsen sammenlignede Stram Kurs med 1930'ernes Tyskland, hvor nazisterne havde magten, hvorefter Rasmus Paludan kaldte den tidligere leder af Centrum-demokraterne for et 'nazi-svin'.

Det er dog ikke kun mundhuggeriet mellem de to parter, der bliver snakket om torsdag morgen.

Aftenshow-værten Mikkel Fønsskov bliver kritiseret for sin værtspræstation onsdag aften. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Aftenshow-værten Mikkel Fønsskov bliver kritiseret for sin værtspræstation onsdag aften. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Aftenshowets værter Mikkel Fønsskov og Mark Stokholm bliver også kritiseret for deres rolle under debatten. Mange brugere på de sociale medier mener nemlig ikke, at de gjorde deres arbejde godt nok. Du kan se en række eksempler herunder:

NU synes jeg ærligt talt, at DR's værter må sørge for en ordentlig tone imellem gæsterne!!!

Det var sgu helt pinligt at se og høre på. Har da aldrig set noget så uprofessionelt.

Det ER SÅ dårlige journalister. Især de to mænd. De stiller SÅ dumme spørgsmål, at vi krøller tæer.

En del af kritkken mod Aftenshowets værter går på, at folk mener, at de ikke var objektive eller neutrale nok:

Det kunne være fedt, hvis I journalister ville være politisk neutrale.

Det ville klæde jer ikke vise, hvilken en blok I holder med.

Dette er ikke, fordi jeg har sympati for RP (Rasmus Paludan, red.), men er bare ved at være træt af, at I journalister kører meget på de borgerlige, hvis de endelig kommer ind i jeres show.

Håbløs cirkusforestilling med Mimi og de to forudindtagede værter.

Husk nu DR, at I skal fremstå upartisk over for alle partier!!!! Det glemte i vist her i aftenshowet!!

Aftenshow-værten Mark Stokholm bliver kritiseret for sin værtspræstation onsdag aften. Foto: Claus Bech Vis mere Aftenshow-værten Mark Stokholm bliver kritiseret for sin værtspræstation onsdag aften. Foto: Claus Bech

B.T. har torsdag formiddag været i kontakt med DR i forbindelse med den massive kritik af deres to værter.

'Der er ingen tvivl om, at det var en meget svær opgave, de var på. Meget i denne valgkamp er ikke, som det plejer, og det var en udfordrende samtale at styre. Især i et program som Aftenshowet,' lyder det fra Lisbeth Langwadt, programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar hos DR, i en mail til B.T.

'Vi har også ved tidligere valg haft partilederne i Aftenshowet, men den politiske situation er helt anderledes i år. Størstedelen af programmet forløb fint, men det er klart, at det er svært 100% at forudsige sådan nogle situationer, og det lærer vi af. Det tager vi helt klart med videre, når de resterende 12 partiledere de kommende dage kommer forbi programmet,' fortsætter programchefen.

Var de to værter objektive og upartiske nok i deres rolle?

'Det er en meget svær balance. Jeg kan se på de sociale medier, at på den ene side kritiserer nogen værterne for at være for ukritiske over for Paludan, og på den anden side kritiserer andre dem for at være for kritiske. Det samme gælder i forhold til Mimi,' lyder svaret, der fortsætter:

'Værterne i Aftenshowet tager naturligvis ikke parti, hverken i går eller generelt. Men det er en svær situation at komme i på live-tv, når noget spidser til som i går. Vi tager som sagt erfaringerne med fra i går, når de kommende programmer med de resterende partiledere planlægges.'

Pia Kjærsgaard (DF) er en af dem, der har været ude og kritisere Mikkel Fønsskov og Mark Stokholm, som - hun mener - fejlede deres værtsrolle.

'Så nåede Aftenshowet bunden i går aftes! Hvor hadefuldt og ondt kan det blive? Og Rasmus Paludan og Mimi Jakobsen havde ikke noget at lade hinanden høre. Og to - to - værter havde ikke styr på noget som helst,' skriver Folketingets formand.

Lisbeth Langwadt afviser at kommentere Pia Kjærgaards tweet, men skriver følgende:

'Uden at forholde mig direkte til det konkrete tweet vil jeg sige, at vi løbende arbejder med, hvordan styringen af de kommende samtaler med partilederne kan fungere mest optimalt.'