Allerede efter sin første dag som kirkeminister møder Venstres Morten Dahlin hård kritik fra flere steder.

Det var blandt andet en bemærkning om bekæmpelse af ekstremisme, der har fået folk op af stolene. Men i virkeligheden kan det hele ende med at blive en vindersag for den nye minister, mener kommentator.

Da Venstres Morten Dahlin torsdag blev præsenteret som ny minister for by, land, kirke og nordisk samarbejde var det ikke just en begejstret politisk kommentator, der var at finde på B.T.

Joachim B. Olsen fortalte, at det kunne ende som en hurtig fiasko for Venstres nu tidligere markante politiske ordfører. Specielt på grund af det ministerium, som Morten Dahlin var havnet i.

»Det er usynlighedsministerier. Dahlin er et stort talent, men det er spild af det talent at sætte ham ind i sådan et ministerium,« lød det fra Joachim B. Olsen.

Men det med usynligheden har ikke været gældende i det første døgn i Kirkeministeriet for den nye minister.

Det er især hans første tale som kirkeminister, der har fået kritikken til at pible frem.

Dahlin talte blandt andet om at gøre 'kampen mod religiøs ekstremisme' til en mærkesag. Og i sit første interview som minister uddybede han den pointe over for SN.dk.

»Der er en kamp mod ekstremisme, der skal tages. Det bliver min opgave. Og det bliver min opgave at vise, at vi ikke skal være flove over, at Danmark er bygget på kristne værdier,« sagde han.

Morten Dahlin under overdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet i København, torsdag den 23. november 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Morten Dahlin under overdragelse i By-, Land- og Kirkeministeriet i København, torsdag den 23. november 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De udtalelser møder nu hård kritik.

»Det er ikke normalt at betragte Kirkeministeriet som et værdipolitisk ministerium, hvor folkekirken skal bruges til at bekæmpe andre religioner. Den tilgang har jeg ikke oplevet tidligere,« siger Peter Lodberg, der er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, til Jyllands-Posten.

Han kalder samtidig Morten Dahlins udtalelser for en 'politisering af folkekirken'.

Og kritikken af Morten Dahlin bliver endnu mere krads, når den kommer fra lektor emeritus ved Teologi på Københavns Universitet, Hans Raun Iversen.

Han kalder Morten Dahlin for et 'tågehorn' og kritiserer hans udtalelser til SN.

Joachim B. Olsen er dog ikke så sikker på, at det er en dårlig sag, Morten Dahlin har givet sig i kast med, når han ønsker at bekæmpe religiøs ekstremisme og specifikt nævner islam.

»Det er selvfølgelig hårdt for Morten Dahlin at møde den slags kritik på sin første dag,« siger B.T.s politiske kommentator.

»Det kan dog godt blive en vindersag for ham. Hvis han virkelig mener, at han vil rydde ud i religiøs ekstremisme, og han gør noget ved det, så kan det blive en god sag for ham. Også selvom han møder kritik fra biskopper og teologer,« siger han.

B.T. har rakt ud til Morten Dahlin for at få en kommentar til kritikken.

Han er ikke vendt tilbage i skrivende stund.

Men til Jyllands-Posten afviser han, at han er i gang med en politisering af folkekirken.

»Men jeg kan heller ikke afvise tiltag med konkret lovgivning, som skal imødegå religiøs ekstremisme. For det ser vi desværre nogle steder i Danmark: Vi ser kvindeundertrykkende skilsmissekontrakter i Vollsmose, vi ser shariaråd i Danmark,« siger han.