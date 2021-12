Aarhusianske barer og restauranter står til at spare mange penge næste år. Faktisk hele 4,2 millioner kroner i alt.

I hvert fald hvis det står til Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der vil annullere udeserveringsafgiften i 2022.

Han kalder det en håndsrækning til barer, caféer og restauranter i Aarhus, som igen er ramt at coronarestriktioner.

Fritagelsen fra at betale udeserveringsafgiften er også sket tidligere under coronakrisen, og derfor har Simsek nu fremsendt en indstilling til byrådets sekretariat med henblik på senere behandling i byrådet.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Udover at være tvunget til at lukke tidligere, så mister branchen uden tvivl omsætning, fordi befolkningen er blevet opfordret til at aflyse julefrokoster og sociale arrangementer, og nogle borgere er måske blevet nervøse og bliver hjemme i stedet for at gå ud. Vi befinder os igen i en helt særlig situation, og som kommune bør vi hjælpe, hvor vi kan,« siger Bünyamin Simsek.

Det kræver opbakning i byrådet, hvis beslutningen skal føres ud i livet, og da Bünyamin Simsek forlader rådmandskontoret ved årsskiftet, har han ikke mulighed for at følge forslaget helt til dørs.

Han opfordrer det nye byråd til at godkende forslaget.

Fra søndag den 19. december 2021 frem til den 16. januar 2022 gælder det for erhvervslivet, at serveringssteder herunder restauranter og barer skal lukke klokken 23 med sidste udskænkning klokken 22, ligesom der vil være et indendørs arealkrav på 2 kvadratmeter per siddende kunde og 4 kvadratmeter for stående gæster.

»Barer, caféer og restauranter har været meget hårdt ramt af restriktioner i snart to år. Dette er en lille håndsrækning fra kommunen til en trængt branche, som ikke kompenseres 1:1.«

Indtægterne fra udeserveringsafgifter er cirka 4,2 millioner kroner årligt. Det er de penge, som restauratørerne nu skal slippe for at betale, hvis Simsek får sit ønske opfyldt.