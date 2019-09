Seks møder. Otte dage. Én vinder.

Sådan kan man meget vel beskrive den kommende uges tid, hvor Jakob Ellemann-Jensen, Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg turnerer rundt i landet forud for Venstres landsmøde den 21. september.

Her skal de to kvinder nemlig kæmpe om næstformandsposten, men hvis man tror, at den duel på forhånd er afgjort, så tager man fejl.

Sagen er nemlig den, at store dele af Venstres bagland ikke har besluttet sig endnu, men venter på, at de to næstformandskandidater kommer ud til de forskellige regioner og taler for deres sag, hvilket sker den kommende uge.

Det viser den omfattende rundspørge, som B.T. onsdag har foretaget.

B.T. har kontaktet kommuneforeningsformand efter kommuneforeningsformand i hver region, indtil der var fem af dem, der ville stå frem og fortælle, hvordan de ser på det kommende næstformandsvalg.

Med fem regioner giver det i alt 25 kommuneforeningsformænd, og ét svar går igen.

»Jeg har ikke besluttet mig endnu, så jeg venter på, at de kommer ud til os i den kommende uge og fortæller, hvorfor vi skal stemme på dem.«

To ud af 25 melder, at de har tænkt sig at stemme på Inger Støjberg. Nul ud af 25 har på forhånd besluttet sig for at sætte deres kryds ved Ellen Trane Nørbys navn, mens hele 23 ud af 25 kommuneforeningsformænd udtaler, at de ikke har besluttet sig endnu.

De to næstformandskandidater og Jakob Ellemann-Jensen skal onsdag aften til Region Sjælland, torsdag aften til Region Nordjylland, mandag aften til Bornholm (en del af Region Hovedstaden), tirsdag aften til Region Hovedstaden, næste onsdag aften til Region Midtjylland og næste torsdag aften til Region Syddanmark.



Og det er altså de seks møder, hvor næstformandsvalget meget vel kan blive afgjort.



Du kan herunder se, hvad de 25 kommuneforeningsformænd helt konkret udtalte til B.T.

Region Hovedstaden:

Alexander Schneevoigt, Gentofte: »Jeg har ikke lagt mig fast på det endnu, for noget taler for og imod dem begge, så vi må se, hvad de siger på mødet.«

Torben Dencker, Gribskov: »Jeg sætter min stemme på Inger Støjberg, og det har jeg hele tiden stået fast på. Hvis vi skal tænke politisk og taktisk, så er der en vælgerflok, der kunne gå over til DF eller mere mod højre, og her har vi brug for Inger til at holde på dem.«

Anders Bo Larsen, Egedal: »Jeg har ikke besluttet mig endnu. Jeg kender dem som ministre, men jeg vil gerne vide, hvad de helt konkret har tænkt sig at gøre som næstformænd.«



Lisbeth Kjærholt Jensen, Høje Taastrup: »Jeg har spurgt mine delegerede, og ingen har 100 procent taget stilling endnu, så vi afventer mødet i vores region.«



Annie Hassenkam, Brøndby: »Jeg har ikke besluttet mig helt endnu, men jeg hælder til Inger. Jeg synes dog, det er rigtig godt, at der er flere kandidater.«

Region Sjælland:

Asbjørn Børsting, Næstved: »Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi har flere kandidater, men min helt ærlige melding er, at jeg ikke har besluttet mig.«

Jørgen Larsen, Sorø: »Jeg vil møde op til mødet i aften og høre, hvad de begge vil sige, og så tager jeg stilling i næste uge.«

Karsten Skov, Stevns: »Jeg har ikke besluttet mig 100 procent endnu, men der kunne mødet i aften helt sikkert betyde en del.«



Max M. Hansen, Kalundborg: »Jeg har ikke besluttet mig selv personligt, men til mine delegerede har jeg gjort klart, at de har frie hænder til at stemme, som de vil.«



Inge Neander, Holbæk: »Vægtskålen står utroligt lige, og den vil sandsynligvis tippe enten på aftenens møde eller på landsmødet. Men jeg er glad for, at der er flere kandidater.«

Region Syddanmark:

Ulla Birgit Larsen, Svendborg: »Jeg ser Inger Støjberg som næstformand. Hun vil gøre det rigtig godt, og det er et godt match med Jakob Ellemann-Jensen.«

Kim Lilliendahl Tygesen, Tønder: »Jeg vil sige, at vi har fået to rigtig markante stemmer, og jeg vil ønske dem begge held og lykke. Min egen stemme vil jeg først afgøre på landsmødet, så jeg vil vente og se.«

Jan Møller Pedersen, Vejen: »Min mening er, at vi har en rundtur i landet med alle tre kandidater, og jeg tager ikke stilling, før jeg har været med til det møde.«



Emil Hoffmann Madsen, Fanø: »De kommer forbi os næste uge, så jeg vil vurdere min stemme der. Det bliver sundt at høre, hvordan de ser fremtiden i partiet.«



Lotte Højmark Tang, Varde: »Vi havde et fantastisk medlemsmøde i mandags, hvor vi aftalte, hvilke forventninger vi har til vores næstformand. Når de så kommer forbi næste uge, vil vi høre, hvad de siger, og hvordan det passer med vores forventninger.«

Region Midtjylland:

Kresten Friis Pedersen, Silkeborg: »Jeg har ikke besluttet mig endnu, og jeg vil gerne høre, hvad de selv siger, når de kommer forbi den 18. i Midtjylland.«

Mette Marie Thomsen, Holstebro: »Jeg har ikke taget stilling til min stemme endnu, men jeg skal møde dem på deres turné, og så skal jeg tage stilling bagefter. De har hver deres ulemper.«

Morten Blenker, Hedensted: »Jeg synes, at vi skylder at lytte til dem, når de kommer forbi, og så tager vi den derfra.«



Michael Jensen, Favrskov: »Jeg har ikke besluttet mig, men jeg skal selvfølgelig til Viborg og høre dem tale. Jeg har en formodning om, hvem jeg skal stemme på, men jeg kan jo blive overbevist.«



Kurt Mosgaard, Viborg: »Jeg tænker, at jeg er glad for begge kandidater, og når de kommer til byen den 18., vil vi udfritte dem om, hvordan de vil få mere medlemsindflydelse og mindre topstyring, og det vil betyde meget for os.«

Region Nordjylland:

Mogens Krogh Jensen, Mariagerfjord: »Jeg har et par møder i min kommuneforening, og jeg har et møde i regionen, og så må vi se, hvad vi kommer frem til. De er på rundtur, og så kan vi høre, hvad de har at tilbyde, og så kan vi veje tingene op mod hinanden.«

Ove Jacobsen, Hjørring: »Jeg har ikke besluttet mig endnu, men jeg har en favorit i mit hoved.«