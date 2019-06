Valgaftenen tegner til at blive en sand gyser. Mette Frederiksen og rød blok står til at vinde valget med samlet 51,7 procent af stemmerne mod blå bloks 48,3 procent af stemmerne.

Men blokkene ligger så tæt, at rød bloks føring ligger inden for den statistiske usikkerhed. Det viser B.T's anden exitpoll på valgaftenen.

Data blev trukket ud klokken 18.45 i dag og baserer sig på afgivne stemmer fra 2.224 repræsentative vælgere.

Valget er ikke blot en gyser for magtforholdet mellem rød og blå blok, men også for flere af de mindre partier.

Rasmus Paludan og Stram Kurs går på line på spærregrænsen og står i exitpollen til 2,0 procent.

Også KristenDemokraterne er uhyggeligt tæt på spærregrænsen med 2,1 procent af stemmerne i exitpollen.

Partiet Klaus Riskær Pedersen ser med en opbakning på 0,4 procent af de afgivne stemmer ikke ud til at klare spærregrænsen.

B.T. og YouGov skal understrege, at der er tale om en måling på vælgere, der har fortalt, hvad de har stemt.



Exitpollen tager ikke højde for eventuelle kredsmandater til partier, der i exitpollen er målt til et resultat under spærregrænsen på to procent.

​Metode: Sådan er exitpollen udført