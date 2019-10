Op til næste skoleår får fordelingsudvalg mulighed for at ændre på sammensætningen af elever i gymnasier.

Når der næste år skal fordeles elever til landets almene gymnasier, får gymnasierne mulighed for selv at præge fordelingen af elever lokalt.

Det er resultatet af en bred politisk aftale i Folketinget, der skal sikre en mere ligelig fordeling af elever i gymnasierne.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

De seneste år har nogle gymnasier været udfordret af en skæv sammensætning af elever.

Nogle har haft en meget stor andel af elever med indvandrerbaggrund. Andre har haft en stor andel af etniske danskere.

Skoler er blevet betegnet som ghettogymnasier eller "brune gymnasier".

Aftalen betyder, at de fordelingsudvalg, der fordeler eleverne på gymnasierne, kan fastsætte lokale regler, hvis et eller flere gymnasier oplever udfordringer med at sammensætte elever.

Det kan være udfordringer af faglig, pædagogisk eller social karakter.

Tidligere har kriterierne for fordelingen været angivet i loven og en bekendtgørelse fra ministeriet.

Fordelingsudvalgene består af rektorer fra gymnasier. Hvis ikke de enkelte udvalg kan blive enige om fordelingen, får regionen mulighed for at gribe ind.

Aftalen er gældende et år. Den bliver betegnet som en midlertidig løsning.

Aftalen er indgået med alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige.

/ritzau/