Landets kommende studenter ved endnu ikke, om de kan fejre studenterhuen med den traditionelle vogntur.

Der er stadigvæk uvished om, hvorvidt studenterkørsel bliver tilladt i år grundet coronakrisen.

For over to uger siden luftede regeringen ellers muligheden for det på grund af den positive udvikling i coronaepidemien.

Men siden da er der ikke kommet klarhed. Og det er ved at være tid til at give besked, lyder det fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. De sidste eksamener nærmer sig nemlig efterhånden.

Desuden skal de virksomheder, der står for kørslen, også snart vide, om de skal ud på vejene landet over eller ej.

Det mener formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Mejlgaard.

- Vi håber, at man kan få lov til at lave studenterkørsel, præcis som man plejer. Det er ved at være på tide, at vi ved, hvad der skal ske med studenterkørslen. Det ligger ikke super langt ude i fremtiden, siger han.

- Virksomhederne skal også have synet deres vogne og have bestilt chauffør. Så det er ved at være på tide, siger Mejlgaard.

14. maj udtalte statsminister Mette Frederiksen (S) sig positivt i forhold til en åbning for studenterkørsel og afslutning for andre ungdomsuddannelser.

Samme dag udtalte børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at hun vil have undersøgt, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at studenter afslutter gymnasiet med en vogntur.

- Regeringen øjner en mulighed for, at det kan blive lidt mere festligt at afslutte både 9. klasse, svendeprøver og studentereksaminer, end vi havde frygtet, sagde Rosenkrantz-Theil.

Der er dog endnu ikke taget stilling, lyder det fra Børne- og Undervisningsministeriet.

På Facebook-begivenheden "Red vores studentertid!" kæmper man for at få lov til studenterkørsel som afslutning på en noget kaotisk afslutning på studentertiden. Knap 18.000 har indtil videre vist deres støtte.

/ritzau/