Den kendte privatøkonomiske ekspert fra TV3-succesen 'Luksusfælden' går efter at blive valgt for Venstre i Aarhus Nordkredsen.

Gustav Juul, der allerede sidder i Furesø Byråd, skal formelt opstilles af medlemmerne onsdag.

»Jeg er helt med på, at med maksimalt halvanden måned til folketingsvalget, så skal der arbejdes benhårdt for, at jeg kan opnå valg. Jeg håber og tror på, at jeg kan bidrage til Venstres kampagne i Østjylland, og jeg ser frem til at blive en del af et stærkt kandidathold,« siger Gustav Juul i en pressemeddelelse fra partiet.

Rygterne om folketingsvalgets snarlige udskrivelse tager til, så der bliver nok at se til, erkender formanden for Venstre Aarhus Nordkredsen, Vibeke Christensen.

»Valgplakaterne er det første, vi skal have bestilt. Lige nu krydser vi fingre for, at Lars Løkke trækker valgudskrivelsen så længe som muligt,« siger hun.

48-årige Gustav Juul er født i Aarhus, opvokset på Fyn og bor i dag i Værløse med sin hustru Mette Juul, som han har to voksne sønner med. Han blev valgt til byrådet i 2013 og driver desuden sin egen virksomhed, Keyocus.

På kandidatlisten er Gustav Juul i hård konkurrence med miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen, der stiller op i en anden af de i alt fire Aarhus-kredse. Han fik 8.678 personlige stemmer.

Lykkedes det Gustav Juul at blive valgt, bliver han den anden vært og ekspert fra 'Luksusfælden', der får en landspolitisk løbebane. Siden 2011 har Mette Reismann nemlig været medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.