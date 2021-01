Venstres folketingsgruppe holder møde lørdag mellem 10 og 12. B.T. erfarer, at Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen bagefter vil kommentere på tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens udmelding af Venstre.

Gruppemødet i Venstre er ikke ekstraordinært, men har været planlagt allerede inden jul. Der er dog ingen tvivl om, at den tidligere formand og statsministers exit vil være på dagsordenen.

»Starten på det nye år er nærmest alle rædslers moder for Venstre,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Med Inger Støjbergs afgang om næstformand og Lars Løkke Rasmussens udmelding, så er det faktisk et farvel til to politikere, der har en stærkere profil end formanden, hvis vi nu skal være lidt hårde,« siger han.

Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste. — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) January 2, 2021

Jakob Ellemann-Jensen har allerede været ude på Twitter og beklage, at Lars Løkke Rasmussen har valgt at melde sig ud af Venstre.

»Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes, og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste,« skriver han.

Henrik Qvortrup forventer at Venstre dykker yderligere i meningsmålingerne efter Løkkes exit.

»Der er ingen tvivl om, at mødet i dag er et krisemøde. Men der er dog et lys i mørket for Jakob Ellemann-Jensen,« forklarer Qvortrup og fortsætter:

Jakob Ellemann-Jensen er trist over, at Løkke har forladt Venstre. Foto: Philip Davali Vis mere Jakob Ellemann-Jensen er trist over, at Løkke har forladt Venstre. Foto: Philip Davali

»De to profiler, som nu reelt har udspillet deres rolle i Venstre, er også de to mest intrigante, som har skabt store problemer fra Jakob Ellemann-Jensen. Når de er væk, så kan han nemmere arbejde for at genrejse partiet,« siger Qvortrup.

Spørgsmålet er i høj grad bare om krisen kan blive så stor, at den kvæler Venstre og Jakob Ellemann-Jensen før formanden kan vende skuden.

»Hvor meget kan Ellemann-Jense holde til at Venstre falder i meningsmålingerne? Kan han overleve, at De Konservative vokser yderligere på Venstres bekostning? Det er svært at spå om, men Jakob Ellemann-Jensen skal kunne håndtere den nedtur inden han kan genrejse partiet,« siger Qvortrup.

»Jakob Ellemann-Jensen har ingen undskyldning længere nu. Han kan ikke pege på at Løkke og Støjberg er umulige. Ansvaret for kommende kriser falder alene på ham,« siger Henrik Qvortrup.

Lars Løkke Rasmussen skrev på Facebook i aftes, at han har meldt sig ud af Venstre. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Løkke Rasmussen skrev på Facebook i aftes, at han har meldt sig ud af Venstre. Foto: Liselotte Sabroe

Sent om aftenen 1. januar skrev Løkke ud på Facebook, at han efter 40 år i Venstre havde meldt sig ud af partiet.

I en længere statsuopdatering på Facebook skriver Løkke adskillige ting, der til forveksling kunne lyde som et politisk oplæg til et nyt parti. Herunder en del om samarbejde over midten, grøn omstilling og at give plads til dem, der »kan og vil«. Desuden skriver han:

»Jeg vil gerne være en aktiv stemme i overgangens og håbets tid, men det kræver, at jeg sætter mig selv fri«.