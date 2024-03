DF takker René Christensen for hans indsats i partiet, efter han onsdag har meldt sig ind i Moderaterne.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Kofod, takker tidligere næstformand René Christensen for hans indsats i partiet.

Det sker, efter at René Christensen onsdag har meddelt, at han er blevet medlem af Moderaterne efter næsten 25 år hos Dansk Folkeparti.

- Vi ønsker René Christensen alt det bedste. Og det er jo klart, at hvis man er mere enig med Moderaterne og Lars Løkke, så skal man selvfølgelig ikke være i Dansk Folkeparti - og dér er René åbenbart nået til en skillevej.

- Det ændrer ikke på, at René har været en god og værdifuld mand for DF, og den indsats skal han have tak for, siger Peter Kofod i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Ritzau forsøger også at få en kommentar fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

René Christensen sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2008 og frem til valget i 2022, hvor han ikke opnåede genvalg.

Kort efter blev han dog genvalgt som næstformand for partiet - en post han bestred frem til januar 2023. Her blev han direktør i brancheorganisationen Dansk Akvakultur.

Han har dog beholdt sin plads i Guldborgsund Byråd, hvor han nu fremover skal repræsentere sit nye parti.

Byrådsmedlem Jesper Blomberg følger René Christensen fra Dansk Folkeparti og over til Moderaterne, skriver lokalmediet Folketidende.

René Christensen begrunder sit partiskifte med, at Dansk Folkeparti er blevet for hård i kanten og kommet for langt fra magten.

- Min vurdering er, at man arbejder sig væk fra magten. Og om man er i Guldborgsund eller på Christiansborg, skal man være så tæt på flertallet som muligt. Det er der, man kan ændre noget, siger René Christensen til Ritzau.

Han har tidligere langet ud efter partihoppere og sagt, at han "aldrig kunne finde på at skifte parti".

René Christensen kan sagtens huske udtalelserne fra dengang. Men tiderne og hans parti er skiftet, mener han.

- Når tingene flytter sig, så er der på et tidspunkt for meget, der er gået i minus, og for lidt, der er gået i plus.

