I en mail til Ritzau skriver Jon Stephensen fra Moderaterne, at han selv har valgt at melde sig ud af partiet.

Men den fortolkning modsiger partiets egen gruppeformand Henrik Frandsen.

Til Ritzau skriver han i en kommentar:

'I tirsdags diskuterede folketingsgruppen situationen, og folketingsgruppen vurderede, at det ikke ville være muligt at genoprettet tilliden, så Jon Stephensen kunne vende tilbage.'

Jon Stephensen mener selv, at han er gået fra Moderaterne, men partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, siger, at det er folketingsgruppens afgørelse, at han skulle gå. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Jon Stephensen mener selv, at han er gået fra Moderaterne, men partiets gruppeformand, Henrik Frandsen, siger, at det er folketingsgruppens afgørelse, at han skulle gå. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

'Jon Stephensen blev valgt til Folketinget i november på Moderaternes stemmer, og derfor så Moderaterne selvfølgelig helst, at mandatet blev i partiet, men det har nu vist sig, at Jon Stephensen sætter sig selv først.'

Jon Stephensens udmeldelse af Moderaterne betyder også, at SVM-regeringen mister et mandat i det i forvejen spinkle flertal, regeringen har.

Regeringen fik ved valget 89 mandater og flertal med de nordatlantiske mandater. Nu mister regeringen et mandat, men har stadig flertal med 88 samt de nordatlantiske.