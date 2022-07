Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Vi ved ikke, hvad Inger Støjbergs nye parti vil politisk. Så jeg siger bare: Vogt jer for kopier.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand René Christensen, efter en ny meningsmåling lavet af Megafon for TV 2 og Politiken viser, at Dansk Folkeparti kun står til at få 1,7 procent af stemmerne.

Dermed er det kriseramte parti under spærregrænsen på to procent, der skal til for at være i Folketinget.

Til gengæld står Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne, til at få hele 10,8 procent af stemmerne.

Dermed fortsætter krisen for Dansk Folkeparti, hvor politikerne er flygtet, siden Morten Messerschmidt blev formand i januar.

Senest har Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen, Peter Skaarup og Dennis Flydtkjær forladt skuden.

I alt er der kun seks folketingspolitikere tilbage i Dansk Folkeparti, der ellers var oppe på 16 medlemmer efter sidste valg.

B..T. har talt med Morten Messerschmidt, der dog ikke vil udtale sig om målingen og i stedet henviser til netop gruppeformand René Christensen.

De er smuttet fra Messerschmidt Dansk Folkeparti har mistet over halvdelen af partiets folketingsmedlemmer siden det seneste folketingsvalg i 2019. Her var der 16 medlemmer – nu er de nede på seks. Her er et overblik over, hvem der har forladt partiet, efter at Morten Messerschmidt er trådt til som partiformand: Bent Bøgsted Liselott Blixt Karina Adsbøl Lise Bech Hans Kristian Skibby Marie Krarup Jens Henrik Thulesen Dahl Peter Skaarup Søren Espersen Dennis Flydtkjær Kilder: Ritzau, Berlingske, TV 2, DR, TV 2 Fyn, Jyllands-Posten og B.T.

René Christensen, hvordan ser du på, at den her måling peger på, I slet ikke kommet i Folketinget efter næste valg?

»Nu er jeg jo farvet af, at jeg er ret positiv overfor Dansk Folkeparti. Jeg er ikke i tvivl om, at de mange udfordringer, vi har haft, har betydning for den måling,« siger han.

Men vælgerne er jo tydeligvis ikke positive over for Dansk Folkeparti...

»Nej, nej...og det er da ret ringe. Men bare for at sige, at jeg er positiv, fordi vi det seneste halve år har haft helt vildt af interne udfordringer, men det er vi heldigvis færdige med nu. Nu skal vi tale om politik igen,« siger René Christensen og kommer med stikpille til Inger Støjbergs nye parti.

Inger Støjbergs nye parti står til 10,8 procent af stemmerne, viser meningsmåling. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Inger Støjbergs nye parti står til 10,8 procent af stemmerne, viser meningsmåling. Foto: Søren Bidstrup

»Vi ved ikke, hvad Inger Støjbergs nye parti vil politisk. Så jeg siger bare: Vogt jer for kopier,« siger han.

Men kopier eller ej. DF står altså til ikke at komme i Folketinget ved seneste måling. Hvad siger du til det?

»Det skal vi da have lavet om på, men det er også helt vildt, at Inger Støjbergs parti kan få ti procent, uden der er sagt noget poitisk,« siger René Christensen.

At Dansk Folkeparti ved den seneste måling står til slet ikke at komme i Folketinget efter næste valg, er ingen overraskelse for DF-afhopperen Liselott Blixt.

Dansk Folkepartis afhopper Liselott Blixt er ikke overrasket over ny måling. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Dansk Folkepartis afhopper Liselott Blixt er ikke overrasket over ny måling. Foto: Liselotte Sabroe

»Det kommer ikke bag på mig,« siger hun til B.T.

Selv om Liselott Blixt er afhopper fra Dansk Folkeparti, er hun ked af, at partiet ved seneste måling slet ikke står til at blive valgt ind.

»Det er da ærgerligt for dem, men det er stadig kun en måling,« siger hun.

B.T.s politiske redaktør Søs Marie Serup mener, at det er forventeligt, at det vil gå skidt for Dansk Folkeparti.

»Det er ren overlevelse for dem nu og de har oven i købet en Meld og Feld-sag, der venter til efteråret,« siger hun med henvisning til DF-formand Morten Messerschmidt retssag, der skal gå om ved Retten i Lyngby.

Søs Marie Serup har en klar opfordring til Messerschmidt.

»Det vigtige for Morten Messerschmidt er at bevare roen og ikke foretage sig overilede ting. De vælgere som stadig er der, har brug for at se, at der er overblik, ingen panik og en selvsikker kaptajn på skibet,« siger hun.

B.T. forsøger at få kommentar fra Inger Støjberg.