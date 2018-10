Sent onsdag aften trådte Niko Grünfeld tilbage som kulturborgmester i København på grund af nogle møgsager.

København. Niko Grünfelds afgang som kultur- og fritidsborgmester for Alternativet i København efter nogle møgsager deler vandene i avislederne fredag.

Ekstra Bladet konstaterer, at Grünfeld "har været spild af tid fra dag et", og Berlingske mener, at han traf den rigtige beslutning ved at gå af.

På den anden side mener BT, at Grünfeld skulle være blevet og kæmpet videre som borgmester, og Information skriver, at han "burde have undskyldt, lært af sine fejl og vendt tilbage til arbejdet".

Grünfeld og politisk leder Uffe Elbæk var to af de personer, som var med til at stifte Alternativet. Elbæk har udtalt et ønske om, at Grünfeld forbliver i politik og i partiet efter sit stop. Det giver Ekstra Bladet ikke meget for.

- Uffe Elbæk mener, hans protegé Grünfeld stadig har et stort potentiale i politik. Så er de da to om den skøre idé, skriver Ekstra Bladet.

Grünfelds afgang som borgmester er selvforskyldt, skriver Berlingske.

- Forståeligt nok er partifællernes tålmodighed med Niko Grünfeld blevet stadig mere tyndslidt i takt med det voksende omfang af bortforklaringer og ansvarsbenægtelse, for den efterlader Alternativet med synlige ridser i troværdigheden, skriver Berlingske.

Ifølge BT burde Grünfeld og Alternativet have fundet deres "indre kamphund frem og kæmpe for det, de tror på" og ikke "luske tidligt hjem fra festen, så snart stemningen bliver lidt trykket eller akavet".

Ifølge Information burde Grünfeld have tænkt på sine vælgere.

- Grünfeld svigter både sine vælgere og kampen for bæredygtighed ved at forlade skuden i utide, fordi det hele blev lidt sværere, end han havde regnet med, skriver Information.

I Jyllands-Posten skriver politisk analytiker Marchen Neel Gjertsen, at Alternativet "bliver målt på den moralske skala, som partiet selv udstikker til andre".

- Alternativet har seks kerneværdier. De endte med at fælde Grünfeld selv. Ikke mindst fordi han var så omstridt internt, at man i dele af partiet blot havde ventet på en anledning til at udfordre ham.

- Den anledning opstod nu, skriver hun og henviser til mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, empati og humor som kerneværdierne.

Det var på grund af rod med cv'et, dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret og trusler mod familien, at Grünfeld takkede af. Han bekendtgjorde sit stop på Facebook sent onsdag aften.

Der er tre kandidater fra Alternativet til at afløse Grünfeld som kulturborgmester: Det er Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt.

Afstemningen finder sted 28. oktober. Kun medlemmer af Alternativet i København kan stemme. Den, der får flest stemmer, bliver borgmester.

/ritzau/