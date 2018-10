Niko Grünfeld er stoppet som kulturborgmester grundet møgsager, men han dropper ikke sin politiske karriere.

København. Rod med cv'et. Dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret. Og trusler mod familien.

Det var årsagerne til, at Alternativets Niko Grünfeld sent onsdag aften på Facebook skrev, at han stopper som kultur- og fritidsborgmester i København.

Trods stoppet som borgmester fortsætter Grünfeld i borgerrepræsentationen i hovedstaden for Alternativet. Det parti, som han har været med til at stifte.

Det bekræfter Matthew Daniali, der er forperson for Alternativet i København, i en sms til Ritzau.

Alternativet i København har seks medlemmer af borgerrepræsentationen. Gruppen skal nu vælge en afløser for Grünfeld som kultur- og fritidsborgmester. Processen kendes endnu ikke.

Men ifølge Matthew Daniali sker det i et tæt samarbejde med Alternativets københavnske bestyrelse.

Grünfelds fald fra tinderne tog fart i sidste uge, da Radio24syv begyndte at bringe diverse historier om politikeren.

I den forbindelse kunne Grünfeld ikke forklare, hvorfor han flere gange har oplyst forkerte ting i sit cv. Specifikt omkring sine uddannelser.

Tidligere onsdag konstaterede Grünfeld over for Ritzau, at sagerne havde skadet partiet, og efter Grünfelds udmelding om at stoppe som borgmester kom Uffe Elbæk, partiets politiske leder, på banen:

- Der er ingen tvivl om, at sager af denne her type påvirker politiske partier, der står i sådan nogle situationer. Det gør det da.

- Selvfølgelig skal der genopbygges tillid til både vælgerne og medlemmerne. Det er jeg også helt sikker på, at vi nok skal gøre, sagde Elbæk og udtrykte håb om, at partifællen fortsætter sin politiske karriere.

Om sit stop som borgmester skrev Grünfeld på Facebook:

- Min kæreste og mor til mine tre børn er i det sidste stykke tid blevet udsat for ting, som jeg ikke kan acceptere.

- De skal ikke trues, de skal ikke antastes på vores hjemadresse. Desuden skal min person naturligvis ikke overskygge Alternativets grønne projekt.

- Samtidig har de fejl, som jeg har begået - og som jeg har undskyldt for - betydet, at jeg ikke kan fokusere målrettet på den politiske opgave, som jeg har taget på mig, som jeg ønsker.

