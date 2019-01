B.T. i London: Theresa May styrer direkte mod sin undergang, og uanset hvor hårdt hun end måtte hive i roret, så er kursen mod en kollision uundgåelig.

Det er en af de groteske scener, der udspiller sig foran det britiske parlament forud for den skæbneafgørelse, de britiske folkevalgte nu skal træffe - skal Storbritannien forlade EU under aftalte vilkår, eller skal de risikere kaos?

Det umisforståelige teater med premierministeren på et Titanic-lignende skib kort før sammenstødet med det dødbringende isbjerg ledsages af dommedagsstemning fra andre demonstranter, der er stimlet sammen foran parlamentet.

En dyb og buldrende stortromme samt en skarpt klingende klokke er allestedsnærværende. Det lyder ildevarslende - som øjeblikket før en henrettelse skal finde sted.

Isbjerg forude. Demonstranter har opstillet denne groteske scene foran parlamentet. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Isbjerg forude. Demonstranter har opstillet denne groteske scene foran parlamentet. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Denne tirsdag er det Theresa May og hendes skilsmisseaftale mellem Storbritannien og EU, der er på skafottet.

Få tror på, at hun får sin aftale stemt igennem. Både 'leavers' og 'remainers' håber på et nej.

Nick Bateson tilhører de briter, der længe har villet bryde med Bruxelles.

Han vil have et 'nej' i dag, fordi han mener, at aftalen fortsat vil binde Storbritannien til EU.

Nick Bateson håber på et hard brexit. Storbritanien kan lave sine egne aftaler uden EU, mener han. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nick Bateson håber på et hard brexit. Storbritanien kan lave sine egne aftaler uden EU, mener han. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og han er ikke bekymret for en 'no deal'-situation, hvor Storbritannien fra den ene dag til den anden vil stå uden handelsaftaler.

»Vi kommer selv til at indgå aftaler. Vi vil ikke have en aftale, som de (EU) giver os. Resten af verden vil gladeligt handle med os, og vi vil gerne handle med dem. I Storbritannien har vi været ret gode til det i tusind år,« siger han.

Lynd Hall ser helt anderledes på det. Hun kalder de af hendes landsmænd, der hæfter sig ved fortidens storhed, for snæversynede.

For også i fortiden har det britiske imperium haft tradition for at åbne op over for omverdenen, siger hun, der krydser fingre for et 'nej' i dag i håb om, at der kan komme en ny folkeafstemning.

Lynd Hall har børnebørn, der arbejder i Tyskland og Frankrig, og hun vil blandt andet derfor gerne have, at Storbritanien bliver i EU. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lynd Hall har børnebørn, der arbejder i Tyskland og Frankrig, og hun vil blandt andet derfor gerne have, at Storbritanien bliver i EU. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg blev født før Anden Verdenskrig og har set vores land dengang. Vi havde folk her fra USA, Indien og (daværende) Tjekkoslovakiet,« forklarer hun.

Hun fortæller, at to af hendes syv børnebørn arbejder i andre EU-lande: Tyskland og Frankrig.

Fremtidige generationer skal have samme chance, mener hun.

»Jeg har et oldebarn, der lige er startet i skole, og jeg vil ønske for ham, at han også får muligheden for at arbejde i udlandet,« siger hun.

Brexit ja eller nej. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Brexit ja eller nej. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nick Bateson nærer en dyb mistillid til politikerne, og han udtrykker bekymring for, at de folkevalgte vil stemme 'ja' i dag.

For selvom det vil sætte brexit på skinner, så mistænker han, at det såkaldte 'backstop' kan komme i spil og forhindre et reelt britisk exit fra EU.

'Backstop' medfører en række regler, der sikrer, at grænsen mellem Irland og Nordirland forbliver åben.

Reglerne medfører dog også, at Storbritannien vil forblive i toldunion med EU.

En mand råbte højt og længe 'out means out,' indtil politiet efter godt 10 minutter tilsyneladende fik ham overtalt til at demonstrere mindre højrystet. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere En mand råbte højt og længe 'out means out,' indtil politiet efter godt 10 minutter tilsyneladende fik ham overtalt til at demonstrere mindre højrystet. London tirsdag den 15. januar 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og derfor kan Storbritannien ikke indgå handelsaftaler med andre lande, så længe reglerne gælder.

Det gør de, indtil både EU og Storbritannien ønsker at ophæve dem. Altså HVIS begge parter ønsker at ophæve dem.

»Jeg frygter, at de stemmer ja. Alle partier i parlamentet går ind for at blive i EU. Det er ikke demokratisk. Vi er ikke et demokratisk samfund, og vi skal stoppe med at bilde os selv det ind,« siger Nick Bateson.

Parlamentsmedlemmerne skal stemme om brexit-aftalen forventeligt mellem klokken 19 og 21 lokal tid.