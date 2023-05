Lars Løkke Rasmussen (M) er i sin korte tid som udenrigsminister flere gange kommet på kollisionskurs med Grønland.

Senest var det ansættelsen af en arktisk ambassadør, der fik flere grønlandske sind i kog, og nu er den gal igen.

Denne gang handler det om Moderaternes ansættelse af den tidligere TV 2-chef Ulla Østergaard som partiets nye kommunikationschef.

Østergaard har nemlig ikke blot en lang karriere i mediebranchen med sig i bagagen.



Det var også en sag om en falsk historie om det grønlandske valg, som i 2021 endte med, at hun valgte at forlade sin chefstilling på TV 2 News.

»Det er et meget uheldigt politisk signal. Man skal forstå den diplomatiske dans, der er mellem Danmark og Grønland. Den er kompliceret, og den bliver mere kompliceret af, at man træffer nogle ukloge valg, som jeg mener, man gør her,« siger Aaja Chemnitz, der er en af de i alt to grønlandske politikere i Folketinget.

Hun mener, at Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister viser en manglende forståelse for Grønland ved at ansætte Ulla Østergaard, fordi han dermed ikke anerkender alvorligheden af en falsk historie om det grønlandske valg.

»Set med grønlandske briller er det et super ærgerligt signal, Løkke sender. Det er i virkeligheden historieløst i forhold til det, der skete for bare få år siden med den sag. Men det har man valgt at gøre alligevel,« siger Aaja Chemnitz.

Aaja Chemnitz Larsen fra det grønlandske Inuit Ataqatigiit mener ikke, at Lars Løkke Ramussen har nok respekt for Grønland. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Aaja Chemnitz Larsen fra det grønlandske Inuit Ataqatigiit mener ikke, at Lars Løkke Ramussen har nok respekt for Grønland. Foto: Mads Claus Rasmussen

Chemnitz, der sidder i Folketinget for venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA), mener, at Lars Løkke Rasmussen ikke er tilstrækkelig bevidst om, at en dansk udenrigsminister bør have et godt forhold til Grønland.

»Det er uelegant og udiplomatisk, at man ikke er opmærksom på forhistorien med Ulla Østergaard i forhold til Grønland. Er man ikke bevidst om det, er man historieløs. Det er i hvert fald ikke taktfuldt,« siger Aaja Chemnitz.

Aaja Chemnitz var for nylig også kritisk over for udenrigsministeren, da man i Udenrigsministeriet udnævnte en ny arktisk ambassadør uden at inddrage Grønland i processen.

I regeringsgrundlaget udlægges det som en generel rettesnor, at 'intet om Færøerne og Grønland skal besluttes uden om Færøerne og Grønland', og det fik altså flere grønlandske politikere til at reagere kraftigt på udnævnelsen.

»Det er også set i blandt andet dén sammenhæng, at det virker, som om Løkke ikke har respekt for Grønlands ønsker,« siger Aaja Chemnitz.

Også Grønlands landsstyreformand, Múte B. Egede, har torsdag været ude med kritik af Lars Løkke Rasmussen.



Til Politiken siger han, at forholdet mellem Grønland og Danmark gik fra at være overvejende godt til at være overvejende dårligt, da den nye regering trådte til sidste år.

B.T. har siden onsdag eftermiddag forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Lars Løkke Rasmussen selv.

I stedet skriver Moderaternes partisekretær, Kirsten Munch Andersen, i en mail, at hun nu vil invitere Aaja Chemnitz »til en kop te og en snak, hvor vi kan tale ud og tale om det fremadrettede samarbejde mellem Inuit Ataqatigiit og Moderaterne«.

Hun skriver videre i mailen, at ansættelser i Moderaterne ikke er et politisk anliggende.

»Jeg har ansat Ulla Østergaard som kommunikationschef i Moderaterne, og det er sket på baggrund af kompetencer fra et langt arbejdsliv. Ulla Østergaard var for to år siden chef for TV 2s dækning af det grønlandske valg, hvor der blev begået en alvorlig fejl. Hun har påtaget sig det fulde ansvar og givet en klar undskyldning,« skriver partisekretæren.