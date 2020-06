Aftale er et fint første skridt, men det går for langsomt, mener blandt andre Greenpeace Danmark.

CO2-afgift, energier og udfasning af olie- og gasfyr er nogle af elementerne i en ny klimaaftale, og der er grund til at rose regeringen og Folketingets partier.

Men mange spørgsmål er stadig åbne, mener flere miljøorganisationer, der blandt andet gerne havde set et højere tempo for den grønne omstilling og en mere konkret fastsættelse af CO2-afgiften.

Og så bør der være en plan for en fuldstændig udfasning af biomasse, lyder det.

Hos miljøorganisationen Greenpeace Danmark siger generalsekretær Mads Flarup Christensen, at man først kommer til at levere på mange af de vedtagne tiltag i slutningen af perioden frem mod 2030.

Man har løbet de første syv kilometer af et maraton, siger han.

- Der er mange rosværdige elementer i aftalen, blandt andet en klar strategisk satsning på udbygning af vind.

- Men det er klart, der er rigtig mange åbne spørgsmål. Vi er utilfredse med tempoet i initiativerne. Konkret savner vi for eksempel, at man lægger stenen til en udfasningsplan for biomassen. Det har man ikke gjort, siger han.

Hos Danmarks Naturfredningsforening glæder præsident Maria Reumert Gjerding sig over, at der nu i hvert fald er nogle rammer at arbejde ud fra.

Hun kalder det afgørende, at CO2-afgiften bliver tilpas høj, når der skal forhandles videre til efteråret.

- Og så har jeg bare en lille bekymring over, at der stadig er utrolig lang vej igen. Man er oppe på at reducere med 3,4 millioner ton, men vi skal op på 19 millioner ton.

- Der skal altså virkelig ske noget, enten igennem en enorm grøn skattereform, eller også skal landbruget bidrage rigtig meget, siger hun.

John Nordbo er klimarådgiver i den humanitære organisation Care Danmark, og han siger også, at der er lang vej igen.

Han håber på, der kommer skub i tingene, når partierne mødes til mere konkrete forhandlinger senere.

- Men det kunne have været godt, hvis man havde signaleret et niveau for CO2-afgiften på sigt, siger John Nordbo.

