»Nu er det jo Donald Trump, så man kan forvente sig lidt af hvert. Derfor kommer det egentlig heller ikke så meget bag på mig, hvis han er kommet med så bombastisk en udtalelse. Men det er provokerende.«

Det siger Aki-Matilda Høegh-Dam, medlem af Folketinget for grønlandske Siumut, om den opsigtsvækkende nyhed om, at USA’s præsident tilsyneladende går rundt med en ønsketanke om at ville købe Grønland.

»For os i Grønland er det vigtigt at pointere, at vi er et land, der har eget selvstyre, eget landsstyre, egen regering. Og Danmark kan ikke sælge et land, som Danmark ikke selv ejer.«

»Hvis Trump skulle være interesseret i investeringer eller bilaterale aftaler med Grønland, så må han jo henvende sig til Grønland om det,« siger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun understreger:

»Det er vigtigt at pointere, at uanset hvad Donald Trump siger, så er USA et land, som er kendt for at gå ind for demokratiske principper. Og det må vi gå ud fra stadig gælder.«

Aaja Chemnitz Larsen fra partiet Inuit er den anden grønlandske repræsentant i Folketinget.

Også hun er provokeret af, hvis USA’s præsident betragter hendes land som noget, det er muligt at erhverve, hvis blot man har taget et checkhæfte med:

Se hvilke amerikanske præsidenter, der har besøgt Danmark i tidernes løb. Video: Reuters/CNN Vis mere

»Jeg siger nej til, at amerikanerne skal købe Grønland fra Danmark. Jeg ser hellere, at man styrker relationen mellem Grønland og Danmark,« siger Aaja Chemnitz Larsen og tilføjer:

»Det er også vigtigt at sige, at Grønland ikke er en handelsvare, som man bare kan sælge. Det kan Danmark ikke bare gøre.«

Grønlands landsstyreformand, Kim Kielsen fra Siumut, udtaler i en kortfattet meddelelse som reaktion på historien om, at Donald Trump skulle være interesseret i at købe det store land mod nord:

»Vi har et godt samarbejde med USA, og vi ser det som et udtryk for større interesse for at investere i vores land og de muligheder, vi tilbyder. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg,« lyder det fra landsstyreformanden.