Grønland handler gerne med USA. Men Grønland selv er ikke til salg, siger landsstyreformand.

Grønland er ikke til salg.

Sådan lyder det i en kortfattet kommentar fra den grønlandske landsstyreformand, Kim Kielsen.

Det er ifølge Wall Street Journal ellers tanker, som den amerikanske præsident, Donald Trump, har gjort sig.

- Grønland er ikke til salg og kan ikke blive solgt, men Grønland er åben for handel og samarbejde med andre lande - inklusive USA, siger Kim Kielsen i en kommentar.

Ifølge Wall Street Journal har Trump drøftet et køb af Grønland med sine rådgivere. Det er ikke bekræftet fra officielt hold.

Skulle det ende ud i konkrete forhandlinger, vil det i så fald være Grønlands selvstyre, der skal tage den beslutning.

Ud over Grønlands selvstyre har også det ene af de to grønlandske medlemmer af Folketinget Aaja Chemnitz Larsen afvist tanken om at blive en del af USA.

- Jeg siger nej tak, til at amerikanerne skal købe Grønland fra Danmark. Jeg ser hellere, at man styrker relationen mellem Grønland og Danmark.

- Det er også vigtigt at sige, at Grønland er ikke en handelsvare, som man bare kan sælge. Det kan Danmark ikke bare gøre, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Også danske politikere har erklæret deres modvilje mod en amerikansk overtagelse af Grønland.

Dansk Folkepartis Søren Espersen har kaldt idéen vanvittig, og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har kaldt det en aprilsnar.

/ritzau/